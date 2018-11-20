Биржевые индексы в США рухнули

Промышленный индекс Dow Jones на торгах в США 20 ноября рухнул более чем на 500 пунктов. К 14:00 (22:00 мск) он упал на 2,02%, или на 506,18 пунктов до отметки 24512.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 1,78%, или на 48,24 пунктов до 2642,51, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 127,24 пункта, или на 1,8% до 6901,50.

Как отметила телекомпания CNN, причины негативной динамики на рынке – снижение цен на нефть, высокий уровень учетной ставки, беспокойство участников рынка по поводу того, как будут урегулированы торговые противоречия между США и КНР, а также ожидания снижения темпов экономического роста в 2019 году.