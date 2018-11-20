Боевики обстреляли три сирийские провинции

Боевики из Идлибской зоны деэскалации в Сирии в течение минувших суток вели обстрелы в населенных пунктах провинций Латакия, Алеппо и Хама. Об этом журналистам сообщает вечером 20 ноября Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Джубб-эль-Зарур, Хараб-эль-Хизато, Икко, Кара-Килиса и Бариша провинции Латакия, населенного пункта Шукайдила провинции Алеппо и Абу-Дали провинции Хама", – говорится в его сообщении.

Также за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Анухль провинции Дераа, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны.