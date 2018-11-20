В Шереметьево самолет насмерть сбил человека

Вылетающий из Шереметьево самолет рейса Москва – Афины при рулении на взлет столкнулся с мужчиной, который в результате погиб.

Об этом вечером 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на директора дирекции по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

"В аэропорту Шереметьево, при движении ВС [воздушного судна] рейса Москва – Афины по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета, в 20:10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом, – сказала она. – По факту осмотра территории было обнаружено человеческого тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине".

Как мужчина попал на лётное поле, неизвестно.