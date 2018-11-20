Два следователя ГСУ СКР попались на взятке в пять миллионов

Следователь главного следственного управления СКР Сергей Дубинский и его коллега из одного из подразделений Андрей Тринев задержаны с поличным при получении крупной взятки. Об этом вечером 20 ноября заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она уточнила, что Дубинского и Тринева поймали в ходе совместной операции следователей Центрального аппарата СКР и оперативников управления «М» ФСБ России. «Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказала Петренко.

Представитель Следственного комитета подчеркнула, что борьба за чистоту собственных рядов остается приоритетной задачей ведомства и каждый подобный факт будет обязательно предан огласке.

Полковник юстиции Сергей Дубинский известен как следователь по «делу аэропорта Домодедово». Именно по его ходатайству был арестован совладелец воздушной гавани Сергей Каменщик. Адвокаты владельца Домодедово утверждали, что это уголовное дело — заказное. В начале февраля 2016 по этому делу были арестованы бывшая глава российского представительства компании Airport Management Company Limited (управляет аэропортом Домодедово) Светлана Тришина, бывший директор аэропортового комплекса Вячеслав Некрасов и управляющий директор ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити» Андрей Данилов, являющийся действующим сотрудником аэропорта. Им так же, как и Каменщику, предъявлены обвинения по статье 238 УК РФ.

По версии следствия, Каменщик, Тришина, Некрасов и Данилов внедрили новую систему досмотра на входах в аэровокзальный комплекс, что привело к увеличению степени уязвимости аэропорта. В результате в январе 2011 года Магомед Евлоев беспрепятственно прошел в здание аэровокзального комплекса международного аэропорта «Домодедово» со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвел его подрыв.