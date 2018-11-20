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Повесткой на тот свет СК Петербурга вызывал погибшего призывника. Для армии все мертвые - живые

Мать погибшего петербуржца Игоря Державина нашла объяснение, зачем Следственный комитет прислал ему повестку  с требованием явиться для опроса. Такой способ воскрешения был выгоден военкомату.

Как сообщила «Фонтанке» Анна Державина, 20 ноября она обратилась к муниципальным властям Красногвардейского района за советом: что делать, если могущественный Следственный комитет присылает повестку, а отреагировать на нее человек не может по причине своей смерти еще четыре месяца назад.

В 33-м муниципалитете обратили внимание на безграмотное содержание повестки. Основание для явки не указано, а 113-я статья Уголовно-процессуального кодекса «Привод», которого пугали покойного Игоря Державина, касается подозреваемых, обвиняемых и прочих лиц, имеющих отношение к уголовным делам. Вся же вина молодого человека заключалась в увлечении зацепингом, отчего он и погиб на электричке в Гатчинском районе. Заподозрив подделку документа, муниципалы позвонили в Следственный комитет Красногвардейского района и услышали полупризнание. Повестка настоящая, но оформлена якобы по просьбе военкомата, чтобы Игорь Державин в указанные день и время пришел с паспортом в СК на Заневском, а там бы его встретили люди в другой форме, зеленой.

Повестку подписала старший лейтенант юстиции Лебедева. Она работает помощником руководителя следственного отдела Красногвардейского района СК Михаила Крушельницкого. Сама Лебедева дел, скорее всего, никаких не ведет, процессуальной независимостью не обладает и лишь исполняет поручения начальства. Аналогом может служить пресс-секретарь СК Петербурга Сергей Капитонов. Его должность тоже называется помощник руководителя. Игорь Державин погиб в 18 лет, он был зарегистрирован в Красногвардейском районе, осенью подлежал призыву. Официальную повестку его мама не получала.

«Снимать мертвого сына с учета тоже я должна, как оказалось», – делится Анна.


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Осенний призыв идет с 1 октября. Перед военкоматом Петербурга поставлен план по отправке в армию 2600 человек. «Фонтанка» просит читателей, знающих о подобных способах военных выманивать призывников через повестки Следственного комитета и других государственных ведомств, сообщать в редакцию на электронный адрес mail@fontanka.ru или на телефон +7 (921) 961-89-18, в том числе через мессенджерам Telegram, Whatsapp, Viber.

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