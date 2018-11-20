Четыре зенитовца сыграют с первых минут за сборную России против Швеции в Лиге наций
Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с командой Швеции. С первых минут на поле выйдут четыре игрока петербургского "Зенита".
Состав сборной России: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов, Ерохин, Дзюба.
Запасные: Гильерме, Шунин, Щенников, Семенов, Ари, Заболотный, Камболов, Чалов, Могилевец, Миранчук Ал., Миранчук Ан, Сорокин.
Игра начнется в 22:45 мск на стадионе Friends Arena (Стокгольм).