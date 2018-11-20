Четыре зенитовца сыграют с первых минут за сборную России против Швеции в Лиге наций

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.