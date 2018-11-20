Следственный комитет потребовал сменить главу теризбиркома Кировского района. Он скрывал данные о доходах

Следственный комитет РФ обратился в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга с просьбой сменить главу территориального избиркома №3 Андрея Пономарева. Он с весны проходит, как фигурант уголовного дела о мошенничестве, кроме того, не указал при составлении декларации данные о своих банковских счетах.

Как рассказали «Фонтанке» участники заседания городской избирательной комиссии 20 ноября, в ГИК пришло письмо от Следственного комитета с требованием лишить члена ТИК №3 Кировского района Андрея Пономарева регалий. Следователи сослались на уголовное дело по мошенничеству (159 УК РФ), фигурантом которого он является. В ходе расследования выяснилось, что Пономарев предоставил некорректную финансовую декларацию за 2017 год. В ней он указал всего три банковских счета, тогда как выяснилось, что помимо этого он значился владельцем еще 13 счетов в разных банках. В связи с появившейся информацией членов ГИКа попросили устранить нарушения, а также снять Пономарева с поста организатора выборов.

По словам участников заседания, было решено направить запрос в администрацию губернатора – именно туда отправляют декларации лица, замещающие госдолжности в Петербурге. После ответа оттуда Пономарева лишат членства в ТИКе. Кроме того, на заседании городской комиссии выбрали нового председателя теризбиркома Кировского района, им стала Ольга Шалашова. Ранее она вместе с двумя родственниками заседала в участковой избирательной комиссии Петроградского района, на данный момент она работает в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Напомним, что Андрей Пономарев, бывший юрист комитета по законодательству петербургского парламента, был задержан весной 2018 года. Ему вменили хищение 725 тысяч долларов «у гражданина С.» с декабря 2015-го по апрель 2016 года. По версии следствия, потерпевшего убедили, что именно столько стоит в Верховном суде РФ отмена решений нижестоящих инстанций в отношении ООО «Реформа», компания потеряла разрешение на строительство и надеялась его вернуть через суд.