18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +0
$ 65.59р
75.18р
23:44 20.11.2018
Расширенный поиск

Город
20.11.2018 21:18
Печать

«Налог» на школы и детские сады. Фонд социального участия застройщиков может заработать в начале 2019 года

В начале следующего года может начать работу фонд, в который застройщики будут «скидываться» на создание социнфраструктуры. Предложение должен одобрить врио главы города, сообщает 20 ноября пресс-служба вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

В ходе прошедшего в Смольном совещания Игорь Албин поручил подготовить предложения о создании Ассоциации застройщиков по содействию развитию социальной инфраструктуры и стандартизации участия девелоперов в создании «социалки». Обсудить конкретику чиновникам и представителям отрасли предстоит на заседании с участием врио губернатора Александра Беглова.

Глава Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов рассказал «Фонтанке», что девелоперы внесли свои пожелания. Платежи предложили сделать единовременными и фиксированными хотя бы на ближайшие пять лет. Кроме того, на фоне масштабных изменений в долевом законодательстве, застройщики попросили ввести мораторий на окончательную сумму взносов. «Она может быть понятна только с появлением новых практик, то есть с 1 января 2019 года, когда застройщики начнут переходить на эскроу-счета», – пояснил Белоусов.

Напомним, летом 2018 года Смольный называл  сумму, которую хочет получать с застройщиков – по 6 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилья.

По данным Смольного, ежегодно в Петерберге вводят более 3,5 млн кв. м жилья. Объем утвержденных проектов планировки территории под жилую застройку превышает 90 млн кв. м, а выданных разрешений на строительство – 24 млн кв. м.

По нормативам для такого количества новых квартир требуется построить социальные объекты на 252 млрд рублей. Девелоперы пока взяли на себя обязательства по безвозмездному созданию инфраструктуры на 27% от этой суммы. Всего же игроки рынка покрывают 49% потребностей города в «социалке».

Из 274 объектов, которые застройщики официально обещали создать, возведены только 58, работы по 33 еще не завершены. По 39 объектам игроки рынка не выполнили свои обязательства.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.11.2018 17:52

Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» вошел в тройку лидеров

Компания USABILITYLAB объявила новый юзабилити-рейтинг интернет-банков России для физических лиц. По итогам проведенного экспертами компании исследования Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» занял третье место среди аналогичных банковских продуктов.
Группа компаний «ЦДС»
20.11.2018 15:00

Группа ЦДС стала победителем сразу в нескольких номинациях конкурса «Строймастер»

Сотрудники Группы ЦДС и объекты застройщика признаны лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
pixabay.com
20.11.2018 14:42

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay.
Setl City
20.11.2018 13:15

Setl City начала строить видовой ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом жилом комплексе высокого комфорт-класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Компания Л1
20.11.2018 12:38

Компания Л1 планирует сдать досрочно ЖК «Премьер Палас»

Строительство третьей, последней, очереди жилого комплекса бизнес-класса «Премьер Палас» близится к завершению.
20.11.2018 11:02

База знаний EFPP.RU: Управление временем

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
20.11.2018 10:51

На Васильевском острове появится изумрудный жилой комплекс с фонтаном

«Петербургская Недвижимость» объявила о скором старте продаж жилого комплекса высокого комфорт-класса «Эмеральд на Малой Неве» на Васильевском острове.
«Главстрой Санкт-Петербург»
20.11.2018 10:29

ЖК «Северная долина» признан лучшим проектом комплексной застройки

«Деловой Петербург» представил рейтинг лучших девелоперов Северной столицы. Жилой комплекс «Северная долина» от «Главстрой Санкт-Петербург» стал победителем в категории «Лучший проект комплексной застройки». Также компании присвоен высший уровень доверия – «А».
Деловое издание «Ведомости»
19.11.2018 18:36

Малый бизнес – в центре событий

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».
ГК «Эталон»
19.11.2018 17:15

ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».
Группа компаний «ЦДС»
19.11.2018 15:01

Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.
«Главстрой Санкт-Петербург»
19.11.2018 14:52

Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения - дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.