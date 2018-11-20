«Налог» на школы и детские сады. Фонд социального участия застройщиков может заработать в начале 2019 года

В начале следующего года может начать работу фонд, в который застройщики будут «скидываться» на создание социнфраструктуры. Предложение должен одобрить врио главы города, сообщает 20 ноября пресс-служба вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

В ходе прошедшего в Смольном совещания Игорь Албин поручил подготовить предложения о создании Ассоциации застройщиков по содействию развитию социальной инфраструктуры и стандартизации участия девелоперов в создании «социалки». Обсудить конкретику чиновникам и представителям отрасли предстоит на заседании с участием врио губернатора Александра Беглова.

Глава Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов рассказал «Фонтанке», что девелоперы внесли свои пожелания. Платежи предложили сделать единовременными и фиксированными хотя бы на ближайшие пять лет. Кроме того, на фоне масштабных изменений в долевом законодательстве, застройщики попросили ввести мораторий на окончательную сумму взносов. «Она может быть понятна только с появлением новых практик, то есть с 1 января 2019 года, когда застройщики начнут переходить на эскроу-счета», – пояснил Белоусов.

Напомним, летом 2018 года Смольный называл сумму, которую хочет получать с застройщиков – по 6 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилья.

По данным Смольного, ежегодно в Петерберге вводят более 3,5 млн кв. м жилья. Объем утвержденных проектов планировки территории под жилую застройку превышает 90 млн кв. м, а выданных разрешений на строительство – 24 млн кв. м.

По нормативам для такого количества новых квартир требуется построить социальные объекты на 252 млрд рублей. Девелоперы пока взяли на себя обязательства по безвозмездному созданию инфраструктуры на 27% от этой суммы. Всего же игроки рынка покрывают 49% потребностей города в «социалке».

Из 274 объектов, которые застройщики официально обещали создать, возведены только 58, работы по 33 еще не завершены. По 39 объектам игроки рынка не выполнили свои обязательства.