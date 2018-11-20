УЕФА утвердил пять тренировочных площадок в Петербурге для Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил пять тренировочных площадок для команд-участниц Чемпионата Европы 2020 года в Петербурге. Как сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова, все эти объекты в настоящее время являются действующими, на них проводятся тренировочные занятия и спортивные соревнования.

Это стадионы «Петровский» и «Смена», находящиеся в ведении ФК «Зенит», два стадиона в городах-спутниках Санкт-Петербурга Павловске и Зеленогорске, входящие в состав подведомственных учреждений районных администраций, а также база футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке. «По итогам трех инспекционных визитов представителями УЕФА была дана высокая оценка готовности городской инфраструктуры, а также задействованных городских служб к проведению матчей Чемпионата Европы. При этом каких-либо дополнительных требований в отношении строительства новых инфраструктурных объектов для данного турнира озвучено не было», – подчеркнул вице-губернатор в ходе совещания по вопросам подготовки к проведению в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Москве.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13-го, 17-го и 22-го июня), а также четвертьфинал (3-го июля).