В поправке депутата Ивченко нашли “Содружество” и сговор. Жену не нашли

30 миллионов рублей из городского бюджета ушли на мероприятия для жителей трех районов в одном профсоюзном ДК. Большая часть распределена закрытой поправкой судившегося с «Дождем» депутата-пенсионера Бориса Ивченко. УФАС, после расследования активистов, нашла «праздничный картель» - друзья депутата делят деньги без конкурса.

фото с сайта assembly.spb.ru

Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признала нарушением закона о конкуренции закупки администраций Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов.

Чиновники заключали контракты на организацию праздников с единственными поставщиками, причем все три района с одними и теми же. Их подрядчики, как выяснили в «Трансперенси Интернешнл», входят в группу компаний «Содружество», а менеджеры и учредители вроде как конкурирующих организаций на самом деле близкие друг другу люди. В рамках другого антимонопольного дела их обвинили в создании картеля, обнаружив подачу документов с одного ip. Праздники «Содружество» организовывало за счет бюджетных средств, выделенных бюджетной поправкой депутата Законодательного собрания Бориса Ивченко. Но он тут, конечно, абсолютно ни при чем, как и его жена.

Сговорились

Жалобу на праздничные закупки подали активисты из «Трансперенси Интернешнл». Они заметили, что три районных администрации синхронно выкупали билеты на одни и те же концерты у компаний ООО «Перфект», ООО «Альянс», ООО «Содружество», ООО «Статус» (все входят в состав группы компаний «Содружество»). При этом заказчики оплачивали не билеты на мероприятия, а их организацию. А значит, заключать контракты с единственным поставщиком права не имели, вместо этого должны были организовывать конкурсы, что, скорее всего, могло бы сэкономить бюджетные деньги.

Как выяснила комиссия УФАС, подрядчики по большей части сначала заключали контракты с администрациями районов, а уже потом договаривались с артистами, ведущими, режиссерами и концертной площадкой. В каждом случае праздники организовывали в заранее оговоренном месте – ДК имени Горького.

Кстати, концертный зал расположен у станции метро "Нарвская" (то есть на территории совсем другого района). По совпадению именно этот ДК в последние месяцы усиленно пытаются спасти депутаты, забрасывая обращениями Смольный. По данным парламентариев, профсоюзы, владеющие зданием, хотят продать дворец частной компании, которая, по мнению народных избранников, может превратить культурный центр в торговый. Депутаты требуют найти в бюджете 600 млн рублей, чтобы выкупить зал в пользу города.

Оправдываясь перед УФАС, чиновники сообщили, что выбрали ДК Горького как место, удобное для жителей, – оно рядом с метро и остановками наземного транспорта. Что же до ограничения конкуренции, то, по их мнению, его не было – других ведь претендентов устроить праздники не нашлось.

В итоге комиссия антимонопольной службы 20 ноября вынесла решение: чиновники, занимавшиеся организацией концертов для жителей в 2017 году, нарушили статью 16 закона о конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия органов исполнительной власти). Сотрудникам районных администраций было выдано предписание – больше так не поступать.

Сомнительными назвали новогоднее представление «Волшебный сундучок», новогодний концерт «Праздник! Праздник!», праздник «Добрый вечер», концерт по случаю годовщины революции «Мы вместе через столетие», концерт ко дню пожилого человека «Осенняя рапсодия», праздники в честь Дня российской гвардии и Дня знаний. На всех них выступал с приветственным словом депутат петербургского парламента Борис Ивченко, который как раз и избрался в Законодательное собрание от территории, расположенной в границах трех районов.

На праздники из бюджета ушло почти 30 млн рублей. Минимум 18 миллионов из них, а скорее всего, и больше, выделены через бюджетную поправку депутата (механизм, позволяющий лояльным власти избранникам править часть городского бюджета по своему усмотрению).

Сдружились

В «Трансперенси Интернешлн» проанализировали и другую активность компаний, входящих в группу «Содружество». Оказалось, что учредители фирм, участвующих в конкурсах на организацию районных и муниципальных праздников, неплохо друг друга знают. Например, директор ГК «Содружество» Алексей Летягин дружит в соцсетях с руководителями всех компаний, кроме того, в них работают его родственники. Кое-где в контактах указаны одинаковые адреса и телефоны. Всего с 2016-го по 2018 год нашлось 74 госконтракта на 228 млн рублей, заключенных шестью юрлицами. В 57 «Трансперенси» увидели нарушения: фирмы либо конкурировали друг с другом, что позволяло им влиять на уровень цен, либо заключали контракты без конкурсных процедур. Например, в закупке на проведение праздничных концертов, посвященных Дню Победы, для жителей МО «Обуховский» между собой бились за право получить контракт ИП Елена Владимировна Зотова и ООО «Статус» (на портале закупок в качестве контактов этой фирмы указаны почтовые адреса Кирилла и Веры Зотовых, предположительно – племянников Елены Владимировны).

После жалобы «Трансперенси» в УФАС возбудили еще одно дело – группу компаний «Содружество» заподозрили в организации картеля при участии в торгах на проведение уже муниципальных праздников. В ходе этого расследования комиссия запросила данные электронной площадки, где проводились закупки. Выяснилось, что заявки от компаний-конкурентов подавались с одного IP адреса. 21 ноября в УФАС вынесли решение, признав компании «Содружества» участниками картельного сговора. Кроме того, как рассказали «Фонтанке» антимонопольщики, на заседании индивидуальный предприниматель Елена Зотова призналась, что представители других компаний передали ей ключи от электронных подписей для участиях в закупках, в связи с этим в УФАС возбудили еще одно дело – о координации экономической деятельности в ходе проведения торгов. Как считают в «Трансперенси», история может закончиться даже и уголовным делом, ведь участие в картеле наказуемо с точки зрения УК РФ.

А жена совершенно ни при чем

Депутата Бориса Ивченко, прославившегося тем, что в 2014 году он судился с телеканалом «Дождь» из-за «блокадного опроса», и организатора праздников, главу «Содружества» Алексея Летягина связывает не только депутатская поправка, из который финансировались праздники, оспоренные в УФАС. Но и, например, партия, и даже район: на странице «ВКонтакте» Летягин выкладывает фотографии, где он участвует в первомайском шествии по Невскому проспекту под флагами «Единой России» в колонне Фрунзенского района. В конце концов Летягин и Ивченко – друзья в соцсетях. Но и это, похоже, не все.

Среди конкурсов, которые выиграла одна из компаний «Содружества», есть организация концерта, посвященного блокаде, «Вот такая у нас судьба» в ДК Ленсовета для жителей муниципалитета Выборгского района. По стечению обстоятельств, точно такое же название имеет спектакль, который уже не первый год организовывает супруга депутата Ивченко Надежда Шумейко. Мюзикл о людях, переживших войну, написан по мотивам текстов ее стихов (кстати, вполне патриотичных, в сборнике в открытом доступе можно найти стихи о природе, детях России и научных конференциях). Как и Ивченко, Шумейко состоит в Союзе пенсионеров России, возглавляет его Ленинградское областное отделение, до этого супруга единоросса помогала на общественных началах спикеру Государственной думы шестого созыва Сергею Нарышкину и даже ни много ни мало была награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма».

К слову, в поправке депутата Ивченко к бюджету уже 2019 года, по информации «Фонтанки», помимо концертов финансово выражена его симпатия к театру «Буфф». Туда парламентарий предлагает закупить оборудование на 1,5 млн рублей. Почти два года назад в этом театре, вероятно, также по совершенно случайному совпадению, показывали спектакль «Вот такая у нас судьба». А на сайте Союза пенсионеров висит релиз о представлении, в котором утверждается, что показ постановки – это предвыборное обещание избирателям, которые проголосовали за Ивченко.

Впрочем, сам парламентарий не видит в вышеперечисленном никакой связи, в том числе ни с семейными взаимоотношениями, ни с дружескими. В разговоре с «Фонтанкой» единоросс сообщил, что не знаком с подрядчиками праздников, организованных по его депутатской поправке: «Там работают специальные люди, их пригласили помощники, сделали это все. …Нет, это не мои помощники, были предложения, и тогда организовали, с ними начали работать. Я думаю, это не моя задача. Мне это неинтересно. Мне важно, чтобы люди были в районах довольны. Как только мы стали меньше проводить концертов, люди стали жаловаться и писать письма: «почему вы не находите возможности и меньше на нас обращаете внимание». По словам депутата, в ДК Горького горожанам действительно было удобнее добираться, чем в районные концертные залы, да и ему самому проще выступить перед жителями трех районов сразу, все-таки он депутат и занятой человек.

Творческая деятельность супруги тоже совершенно никак не связана с его депутатской, утверждает единоросс: «Вы искажаете истину. Спектакль был на территории театра «Буфф», была аренда, и оплачивалась она за счет других средств».

Да и выделение средств союзу пенсионеров – вовсе не конфликт интересов:

- Часть ваших поправок уходит на мероприятия союза пенсионеров, в том числе на организацию праздников и конкурсов. При этом там состоит и возглавляет его ваша жена. Нет здесь конфликта интересов?

– Вы опять не владеете вопросом. Жена не возглавляет союз пенсионеров, я его возглавляю, но я уже освобожден от этой должности. Этот вопрос известный и давно решенный, и он не будет рассматриваться до конца этого года. (По закону депутаты ЗакСа не имеют права возглавлять НКО. – Прим. ред.) А с женой вы придумали специально, чтобы меня спровоцировать, внимательно прессу смотрите.

- То есть она не является членом союза пенсионеров?

– Является, но в Ленинградской области.

- И не принимает участие в мероприятиях, организованных по вашей поправке?

– Конечно, нет, она в Ленинградской области работает и другими вещами занимается. Для справки: она долгое время была руководителем соответствующих структур в партии «Единая Россия». Я вам много информации дал, а вы все не можете проанализировать. А ваша предвзятость... она существует. Вон смотрите – Дроздов покачал головой, значит, понимает. Все опубликуйте, все. А если будут выдержки, то сразу нарветесь на опровержение, а нам это позволит привлечь к ответственности за искажение.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»