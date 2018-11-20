Военный парад на Дворцовой 27 января: "перегар милитаризма" или "высшее уважение государства"?

Решение о проведении первого в истории военного парада на Дворцовой площади в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ряд историков и общественников приняли «в штыки». «Фонтанка» разбиралась, нужны ли танки у зимнего Эрмитажа.

Сергей Николаев/архив "Фонтанки.ру"

Свыше 2,5 тысячи военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники, в том числе танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневая машина пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», УАЗ, «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», вернутся на Дворцовую площадь на четыре месяца раньше обычного. «Внеплановый парад» главная площадь Петербурга увидит 27 января впервые. Повод – 75-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. «Плановые парады» в самом сердце города проходят на День Победы 9 Мая.

У «блокадного» военного парада сразу нашлись противники, которые создали петицию с требованием к властям отказаться от мероприятия. На момент публикации ее подписали около 2 тысяч человек.

«Фонтанка» спросила блокадников, историков, народного артиста СССР, бывшего губернатора города, нынешних депутатов, чиновников и даже организатора военных парадов в Петербурге, насколько танки у Александровской колонны подходят для этого памятного дня

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Юлия Кантор, считает, что 27 января нужно ходить на Пискарёвское мемориальное кладбище и на другие, возлагать цветы к мемориальным доскам и надписям «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна», а не «забивать маршами и топотом сапог по Дворцовой площади подлинную историческую память».

«Мне, как историку, ничего не известно о том, что когда-то раньше уже был военный парад на Дворцовой площади 27 января. Насколько я знаю, нечто подобное случилось лишь в 2014 году, тогда перед Пискаревским кладбищем маршировали курсанты, что закономерно вызвало шок горожан. Такого рода мероприятие в этот день, на мой взгляд, в принципе противоречит ленинградским и петербургским традициям исторической памяти. И вообще самой памяти о том одновременно и героическом, и трагическом дне. Чиновники от государства в гипертрофированном виде возвращаются к советским временам (хотя даже в советское время все же в Ленинграде до такого не доходило), когда можно и нужно было говорить о победах, но не об их цене, о сражениях, но не о военной, а в нашем случае блокадной, повседневности. Это демонстрация неуважения к подлинной истории и исторической памяти», – говорит Кантор.

По ее мнению, решение властей «находится в общем тренде глорификации памяти о войне». Если властям нужно показать современным детям новую военную технику, пусть они показывают танки 9 Мая, настаивает историк.

Фото парада 2014-го года Фото: Сергей Николаев/архив "Фонтанки.ру"

Фото парада 2014-го года Фото: Сергей Николаев/архив "Фонтанки.ру"

«И для страны, и для жителей Ленинграда это огромнейший праздник. Таких праздников у нас не было и нет больше. И если есть возможность сделать в этот день парад, то почему нет?» – не согласен первый губернатор Петербурга в новейшей истории Владимир Яковлев.

Яковлев напоминает, что ветеранов остаётся с нами всё меньше, блокадников тоже. «Сейчас уже только дети, внуки ветеранов. Для того чтобы сохранять память о тех, кто в те давние времена воевали, гибли, страдали, но и побеждали, этот парад было бы сделать разумно. Не знаю только, как это всё получится, учитывая, что январь в Петербурге всё-таки период холодноватый. Что касается военной техники, то ей же всё равно надо периодически двигаться. Хорошо, что мы можем ещё раз вспомнить, как это было, что это было и что это значит для тех, кто живёт в этом великом городе сегодня».

«И тогда бряцали оружием. Пушки стреляли! Салют был. Люди радовались, смеялись. Почему не сделать это снова, чтобы молодые помнили?» – отвечает он противникам идеи на обвинения в нарушении традиций. «Да, есть те, кто против. Всем не угодишь. Но для большинства, особенно ветеранов и их близких, это будет интересно», – признает Яковлев.

Почетный петербуржец, артист Олег Басилашвили против военного парада на Дворцовой 27 января. «Вместо танков на Дворцовой было бы лучше помянуть всех погибших во время блокады каким-то иным, особым способом. Читать на той же Дворцовой площади имена и фамилии ушедших от нас. Конечно, и в храмах надо провести поминальные службы в этот день. Парад это всё-таки более радостное событие. Да, конечно, снятие блокады – это радостное событие, но оно сопровождалось страшным горем. Погибло очень много людей. И солдат при обороне, и жителей города. Мне кажется, что 27 января должен быть в основном днем поминовения. Я бы назвал этот день днём горя, со слезами на глазах. Нужно вспоминать тех, кто погиб от голода, болезней, на передовой. А парад здесь неуместен», – говорит артист.

«Я замечаю, что есть рост милитаризма в обществе. Видимо, это и влияет на такие решения. Связано ли это со сменой руководства города, мне сказать трудно», – отмечает он.

Разошлись мнения и самих блокадников.

Блокадница Флора Геращенко, известная тем, что в 2016 году пыталась судиться с властями из-за установки мемориальной доски Карлу Маннергейму на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения в Петербурге, «за» парад.

«Я была эвакуирована из Ленинграда в июне 1942 года. Меня, дистрофика, спасли в госпитале наравне с солдатами в городе Кашин Калининской области. Мне было полтора года. И я – за парад. И он не впервые пройдёт. Для меня лично не принципиально, где он пройдёт. На Непокорённых или на Дворцовой. Если вспомнить, как это было в 1944 году, то все же радовались! Был огромный салют! И тогда его назвали «ленинградским днём победы». Парад – это дань памяти воинам. Почему мы должны всё время скорбеть? А 9 Мая в День Победы тоже будем скорбеть? Ну давайте все вообще забудем победу и станем все Колями с Уренгоя, который жалеет пленных", – говорит Геращенко.

Блокадница говорит, что сама бы приехала на парад в Петербург, но у нее сломана нога. «Нас тут 40 блокадников осталось. Но мы соберёмся здесь, в Мурманске. И меня нельзя обвинить, что я прикормлена властью! Надо напоминать молодёжи, какое тогда было время! Надо напоминать, что город спасали все».

«А я к параду отношусь отрицательно. Потому что парад это торжество. А мы, те, кто пережил блокаду, поминаем тех, кто погиб. Это не день победы! Парад в честь какого-то «праздника» здесь не нужен, – уверена глава кронштадтского отделения организации «Жители блокадного Ленинграда» Эмма Лешина. – Лучше всего они бы обратили внимание на тех, кто ещё жив из тех, кто выжил тогда, воевал, защищал нас. Парад это большие затраты. Зачем власти это делают, у меня нет ни малейшего понятия. Нам не объясняют это. Тем, кто против этой затеи, достучаться до начальства не удастся. Там как задумали, так и сделают. Нас считают отжитым материалом», – посетовала блокадница из города воинской славы Кронштадта.

Фото парада 2014-го года Фото: Сергей Николаев/архив "Фонтанки.ру"

Фото парада 2014-го года Фото: Сергей Николаев/архив "Фонтанки.ру"

Предсказуемо спорят и депутаты ЗакСа.

«Я понимаю, что 27 января – это день военной победы. Глупо отрицать, что 27 января не про войну. И про войну тоже. И поэтому какие-то военные мероприятия должны быть в этот день. Но в ряду других мероприятий. Этот день в первую очередь про силу духа, а не про силу оружия. Акцент должен быть на этом. Но в головах тех, кто принимает эти решения сегодня и в последние годы, какой-то перегар милитаризма и неадекватности», – говорит Максим Резник, признавая, что рассчитывать на отмену парада после петиции не приходится, понимая психологию нынешних властей. «Они же уверены, что они действуют из лучших побуждений. Это не про то, что во власти негодяи. Это про дремучесть сознания. Они наверняка неплохие люди, хорошие семьянины, но они дремучие. И это самое страшное».

«Вы поговорите с жителями блокадного Ленинграда, с представителями блокадных организаций, с теми, кто удостоен медали за оборону Ленинграда. Спрашивать надо у них. Я убеждён, что 75 лет полного освобождения города-героя от фашистской блокады это громадный праздник. Парад в этой ситуации нужен для того, чтобы помнить. Что было такое уникальное в мире явление, как блокада. Чтобы весь мир это знал», – отвечает ему и всем критикам спикер ЗакСа лидер городского отделения партии «Единая Россия», полковник ракетных войск Вячеслав Макаров, добавляя, что с ветеранами ещё «будут советоваться», но можно просто спросить самого спикера. «Я уже знаю их реакцию. Я встречался. Не видел ни одного возражающего против парада. Парад -глубочайшее признание тем, кто выстоял и победил. Они будут ощущать себя участниками этого парада, даже если им за 90 лет. Может быть, пойдут не только курсанты, офицеры и солдаты, но и люди в форме времён Великой Отечественной войны, одежде блокадной поры. Это имеет мощнейшее психологическое значение. Прежде всего для ветеранов».

Споря о смысле парада, начали искать и автора идеи. Оппозиционеры увидели в ней пиар новой городской власти.

«Существует некая городская традиция. Она предполагает, что парады на Дворцовой проходят 9 Мая, в День Победы. Неожиданное вынесение военного парада на 27 января может ассоциироваться с приближающимися губернаторскими выборами. Парад будет восприниматься как предвыборный пиар новой городской власти. Не хотелось бы никоим образом связывать память о блокаде с текущими политическими процессами. Думаю, что это решение подсказал кто-то из советников нового врио губернатора Александра Беглова. Мы уже наблюдали ранее попытки получения политических дивидендов за счёт мёртвых. Если же семантика заключается в том, что «наша партия и правительство больше не допустят блокады города», демонстрируя нашу военную мощь, то я бы не стал отвлекать войска Западного военного округа от боевой подготовки. Всё, что было в сталинской России в тот день, – это заимствованный из дореволюционной России салют. Это Сталин любил. Это была кульминация всего торжества. Если Сталина так любит нынешнее руководство, то нужно понимать, что он пользовался таким жанром, как военный парад, очень редко. Чем больше ты что-то демонстрируешь, тем менее значимым оно будет в следующий раз. Смысл стирается», – подсказывает идеологам парада идеолог гражданской акции памяти жертв блокады «8 сентября», историк Лев Лурье.

«В конце концов, когда с такой идеей выступают военные, то всё понятно. Какова позиция врио губернатора, мы не знаем. Ответа на петицию пока нет. Я не люблю коллективные письма, но я не люблю такие военные мероприятия больше. Александр Беглов может проигнорировать это всё, если учесть, что, по его собственным словам, для него главная борьба – это борьба с влиянием на сознание горожан «извне». Боюсь, что он расценит это письмо как то самое влияние», – вторит ему Максим Резник.

В Смольном ответить на вопрос «Фонтанки», какое отношение имеет городская исполнительная власть к принятию решения о проведении первого в истории военного парада на Дворцовой площади 27 января и его проведению и как врио губернатора относится к заявлениям о «неуместности», пока не смогли. Однако, по данным «Фонтанки», Беглов к этой идее не имеет никакого отношения. Более того, в начале этого года таким же «внеплановым» парадом, только в Волгограде, отметили 75-летие победы в Сталинградской битве. Впрочем, тот город не находился в кольце блокады 900 дней, наверняка скажут критики таких сравнений.

«Решение о проведении такого военного парада принимается министром обороны. Все начинается с его приказа. Далее свой приказ издаёт командующий войсками округа, где указывает расчёт сил и средств. Город к этому не имеет отношения. Это всегда федеральный уровень», – объясняет офицер запаса, бывший сотрудник пресс-службы ЗВО Андрей Краснобаев, который лично занимался подготовкой всех парадов в Петербурге с 2012 года.

Краснобаев, кстати, также напоминает о параде 27 января 2014 года на Пискарёвском проспекте. «Работать зимой сложнее, чем летом. Пониженные температуры требуют утепления личного состава, специальной подготовки военной техники. В прошлый раз ничего не заглохло. Были качественные тренировки, серьёзная предварительная подготовка участников, логистических служб. Когда мы делали парад на Пискарёвке, где логистика сложнее, чем на Дворцовой, мы ждали возмущений ещё больше. Но их не было. Потому что для горожан 27 января – это очень серьёзная дата. Это наш день победы. И вообще парад – это высшая форма проявления уважения государства и общества к тем людям, которые воевали и погибли. Парад 27 января проходит раз в 5 лет. Я не скажу, что это часто. Это нормально. Мое личное наблюдение, когда курсанты, кадеты, юноши участвуют в параде, они реально ощущают свою значимость и связь поколений. Они ведь уже не знают фронтовиков. А когда они идут на параде зимой, они понимают, что значит маршировать на морозе, а потом, быть может, идти в атаку. Это наводит на правильные мысли о прошлом. Я не согласен с теми, кто говорит, что парад 27-го неуместен. День памяти и скорби у нас 8 сентября, в день начала блокады. А 27-го был праздник, если посмотреть фотографии тех лет в архивах. У всех ликование на лицах».

Фото парада 2014-го года Фото: Сергей Николаев/архив "Фонтанки.ру"

Фото парада 2014-го года Фото: Сергей Николаев/архив "Фонтанки.ру"

«Понятно, что блокада – это память о миллионе солдат, погибших на фронте, и миллионе погибших горожан. Мне, как организатору чтений «8 сентября», ясно, что семантика здесь разная. Те, «кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу», сегодня просто забыты. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на памятники на Синявинских высотах. Посмотрите на то, что происходит на местах боёв. И в этот день было бы правильно вспоминать о блокаде там, на снегах. В районе Горелово, Ораниенбаумского плацдарма, он же Приморский пятачок, Синявинского выступа. Там, где полегли люди, прорвавшие блокаду, снимавшие её. Это было бы по-человечески, по-людски», – предлагает Лев Лурье.

«Парад – это всегда символ победы. Но тут дело даже не в самом параде. Я пока не знаю, будут ли другие большие мероприятия в этот день. Более душевные. Менее пафосные. Если они предусмотрены, то пусть составной частью всех торжеств будет и парад. Но если ограничатся одним парадом, то, на мой взгляд, для Петербурга, города интеллигентного, получится слишком плоско и сухо. И ещё про парад. Снятие блокады это не только повод вспомнить о жертвах. Но и возможность ещё раз сказать – мы победили. Да, это была победа локального значения в той войне. Но всё-таки это была победа. Военная победа. В этом ключе парад вполне уместен. И то, что там демонстрируется современная военная техника, это нормально. Мы же не можем гонять ту технику, которая была в 43 – 44-м годах. Но насчёт частоты таких мероприятий я бы задумался: а надо ли часто? Мне кажется, что ежегодный парад – это во-первых, очень большое отвлечение людей и техники от их прямых обязанностей. А во-вторых, когда парад становится обыденностью, он теряет свой изначальный смысл. Я за то, чтобы парады проводить по круглым датам. Нерегулярно. Каждый год парад слишком быстро приедается», – пытается помирить спорящих литератор, полковник запаса, бывший заместитель командующего федеральными силами на Северном Кавказе Борис Подопригора.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»