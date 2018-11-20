Наследие Израйлита берут на абордаж. Буксирный лорд Финского залива попал под перекрестный судебный обстрел

К «Балтийскому морскому буксирному агентству» предъявили претензии фирмы, связанные с миллиардером Трабером, и контролирующая «Охту групп» управляющая компания «Свиньин и партнеры». Общая сумма исков превышает 110 000 000 рублей. В бизнес-сообществе говорят о закулисной составляющей, из-за которой все совсем не так, как кажется.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9 ноября зарегистрировал иск УК «Свиньин и Партнеры» к ООО «Балтийское морское буксирное агентство» (БМБА). Истец управляет полутора десятками закрытых ПИФов недвижимости, сформированных из множества земельных участков в Ленобласти, Петербурге и Подмосковье; руководитель и мажоритарный владелец УК Владимир Свиньин — петербургский бизнесмен, основным активом которого является девелоперская компания «Охта групп».

Что касается ответчика, то БМБА входит в ТОП-5 буксирных компаний российской акватории Финского залива, владеет шестью современными буксирами ледового класса и судами технического флота, причем флот БМБА, пожалуй, самый новый в акватории. Основателем компании считается миллиардер Валерий Израйлит, но сегодня БМБА, по данным СПАРК, на 83% принадлежит инвестиционному фонду «Рубеж».

«Доля в уставном кaпитале ООО «БМБА» принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Рубеж» под управлением УК «Свиньин и Партнеры», – юридически безупречно, но с точки зрения пользы бессмысленно сформулировала в письме в редакцию генеральный директор УК Наталья Сухарева.

«Рубеж» полностью подконтролен УК «Свиньин и Партнеры», поэтому можно сказать, что управляющая компания предъявила судебные претензии к собственной «дочке». Сумма иска составляет 82,5 миллиона рублей, судебное заседание по делу пока не назначено.

Остальные 17% БМБА – у ОАО «Транспортно-логистический комплекс», банкротство которого в последнее время связано с целой серией публичных интриг. Оно тоже пытается отсудить у буксирного агентства 20,8 млн рублей, иск рассматривается в первой инстанции.

Для БМБА это лишь продолжение судебных неприятностей. В июле буксирное агентство проиграло 6,5 миллиона рублей АО «Морской торговый порт Усть-Луга», правда, это решение не вступило пока в законную силу – буксировщики оспаривают его в 13-м арбитражном апелляционном суде.

Итого текущие судебные претензии к буксировщикам превышают 110 миллионов рублей. Действиями банкротящегося ТЛК руководит конкурсный управляющий Андрей Мариничев, а основной кредитор там – ООО «Новые коммунальные технологии» петербургского миллиардера Ильи Трабера. «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидор, управляющий имуществом ТЛК (прежде всего, морской терминал «Юг-2»). Генеральным директором стивидора является Евгений Савкин – топ-менеджер, которого в бизнес-сообществе считают человеком из окружения Ильи Трабера.

Уместно предположить, что два последних процесса каким-то образом между собой согласованы – они имеют, если можно так выразиться, одного возможного выгодоприобретателя. Претензии «Свиньина и Партнеров» к буксирному агентству выглядит несколько по-другому.

Только для квалифицированных инвесторов

У «Балтийского морского буксирного агентства» сейчас не лучшие времена. В середине августа скоропостижно скончался его генеральный директор Константин Гончаров. Уже на следующий день просившие не называть себя участники рынка обратили внимание «Фонтанки»: к компании проявляет интерес господин Трабер, и теперь, после смерти первого лица, в связи с этим точно что-то случится.

БМБА входит в Топ-5 крупнейших буксирных компаний российской акватории Финского залива. В том же списке – ЗАО «Портовый флот», которое возглавляет уже упомянутый Евгений Савкин, топ-менеджер бизнес-империи Ильи Трабера. «Портовый флот» предсказуемо относят к сфере портовых активов этого миллиардера. Предположить его «захватнический» интерес к БМБА логично: Трабер имеет позиции на рынке буксировки в порту, соответственно вполне может попытаться таким образом их упрочить.

На предположение корреспондента, что после смерти руководителя к БМБА присматриваются Илья Трабер и его товарищи, заместитель генерального директора агентства Константин Процко отвечает: «Но они еще и до этого, в общем-то, пытались». Предложение о личной встрече и обстоятельном разговоре он проигнорировал.

Генеральный директор УК «Свиньин и партнеры» Наталья Сухарева раскрывать содержание искового заявления, на основании которого ее фирма хочет взыскать с буксировщиков более 82 миллионов рублей, отказалась. «В связи с тем, что инвестиционные паи фонда «Рубеж» ограничены в обороте, информация может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов», – заявила она.

Управляющая компания Владимира Свиньина в прошлом году попадала в поле зрения журналистов с похожим сюжетом. УК отсудила тогда почти миллиард рублей у ООО «Полихимторг», которое считают входящим в бизнес-империю Валерия Израйлита. Ранее ООО по договорам цессии взыскало долги с дебиторов другой фирмы миллиардера – АО «Компания Усть-Луга». Сам Израйлит уже находился под арестом в рамках уголовного дела о хищении денег, выделенных для строительства Балтийской трубопроводной системы, а иск «Свиньина и партнеров» трактовали как юридический ход, направленный на помощь Израйлиту в защите его средств от недоброжелателей.

В бизнес-сообществе высказывают предположение, что в данном случае судебные претензии УК к БМБА также носят не агрессивный, а тактический характер.

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»