WP рассказала о «предвыборных уловках» Трампа

Президент США Дональд Трамп хотел лучшего результата для своей Республиканской партии на промежуточных выборах, именно поэтому пытался всячески ей помочь, порой используя «предвыборные уловки», пишет The Washington Post.

Вероятно, самым очевидным примером «неуклюжих попыток» Трампа использовать свою власть в интересах своей партии стало его заявление перед журналистами в конце октября, в котором он высказался о сокращении налогов для среднего класса.

6 ноября на территории Соединенных Штатов состоялись промежуточные выборы в конгресс. По итогам голосования республиканцы потеряли большинство в палате представителей США, но укрепили власть в сенате.

Как отмечает WP, действия Трампа не помогли Республиканской партии, которая потеряла более 30 мест в палате представителей и ряд губернаторских мест.

С тех пор о сокращении налогов никто не упоминал, кроме советника Трампа по экономике Ларри Кудлоу, который сказал, что он не «считает, что шансы на это очень высоки», учитывая, что демократы взяли под контроль палату представителей США.

Еще одним примером «предвыборной уловки» Трампа на промежуточных выборах газета упоминает размещение военных на границе с Мексикой для защиты от каравана мигрантов из Центральной Америки. WP отмечает, что никогда не было каких-либо серьезных угроз для США со стороны мигрантов, поскольку они направляются для того, чтобы запросить убежище по прибытии. К тому же ранее Politico писал, что войска, отправленные на границу, начнут отходить, а все войска будут удалены с границы к середине декабря.

Помимо этого, в списке «заброшенных усилий» и обсуждение отмены гражданства по праву рождения. СМИ были поглощены обсуждением этой темы, отмечает газета. Тем не менее Белый дом не очень активно работает над предполагаемым указом Трампа об отмене гражданства по рождению, писала ранее Washington Post.