Прислониться к «большому брату». Смольный позволит горожанам подсматривать

Смольный предлагает горожанам из наблюдаемых превратиться в наблюдателей. Его новый сервис пока путается в адресах, но готов трижды в день обновлять хронику «Безопасного Санкт-Петербурга».

Алексей Смышляев/Интерпресс

Стать соглядатаем обладатель смартфона в Петербурге сможет с середины декабря — после запуска мобильного приложения, на разработку которого ушло почти 13 млн рублей. В обмен на добрую волю свидетелей преступлений город готов удовлетворять и обоснованное любопытство горожан, благо 25 тысяч глаз у него уже есть. «Фонтанка» на себе узнала, сколько раз в день можно попадать в неприятности.

Чтобы войти в тестовую группу, корреспонденту «Фонтанки» пришлось зарегистрироваться на сайте госуслуг — без этого в приложение не зайти. Бесплатно скачать можно в AppStore и PlayMarket. Основных функций в «Безопасном Санкт-Петербурге» две. С помощью кнопки «Видеосвидетель» пользователь может заснять правонарушение, свидетелем которого оказался, и автоматически отправить ролик на хранение в городской центр видеонаблюдения. Как только прекращается съемка, робот присваивает ролику идентификационный номер. С функцией «Запрос видео» принцип тот же, однако здесь гражданин не сам снимает, а находит на карте нужную ему камеру наружного видеонаблюдения и просит попридержать видео в архиве.

У приложения два сегмента — ведомственный и общий. Первый тоже тестируется: пока только работниками полиции, но в дальнейшем информацией смогут пользоваться и районные администрации вместе с отраслевыми комитетами — например, в области ЖКХ.

Насчет полицейского куска пирога трудно сказать, а в гражданском без сбоев не обошлось, система геолокации работает небезупречно. Напротив Вагановского училища, например, было некоторое время сложно убедить аппаратуру, что корреспондент находится не на Большой Морской. Это не критично, но на карте отображается предполагаемое местоположение пользователя и, соответственно, в первую очередь предложены ближайшие камеры наружного видеонаблюдения. С «видеосвидетелем» ситуация похожая: в истории съемок отображается хронометраж ролика и адрес его записи. Из четырех (бессодержательных, к счастью) снятых в редакции видео три верных попадания в Зодчего России, 1-3, и один промах — ул. Ломоносова.

Жаловаться некуда, в пользовательском соглашении черным по белому сказано: мобильное приложение предоставляется и используется на условиях «как есть», то есть без дополнительных гарантий качества и пригодности. Оператор не принимает на себя обязательств по доработке и поддержке мобильного приложения, а также по устранению ошибок или иных недостатков. Это относится и к картографии, отвечают за нее Apple и Google в зависимости от операционной системы.

Вообще, чтобы сюрпризов было меньше, соглашение лучше подробно прочитать, а не пролистывать машинально. Длительность снятого видео, которым вы хотите поделиться с городским мониторинговым центром, не должна превышать получаса (нечасто есть возможность наблюдать правонарушение дольше, если, конечно, речь не о парковке на велодорожке). Второе ограничение серьезнее — не больше трех отправленных роликов в сутки. Так что, если вам не повезло с районом и вас грабят четыре раза в день, лучше — со всех точек зрения — иметь в спутниках еще одного человека. Те же самые правила работают и в отношении видео с городских камер, которые вы просите заархивировать. Во втором случае с самого момента происшествия, которое, по вашему мнению, попало в кадр, должно пройти не больше недели.

Самое интересное начинается потом. В обоих вариантах у вас 15 дней, чтобы сделать запрос на предоставление видео из системы, иначе оно удалится автоматически. После запроса архив ждет вас не дольше 30 дней. Важно: на руки вам никто ничего не выдаст, видео предназначено экстренным оперативным службам, судебным, правоохранительным органам, адвокатам и иным уполномоченным лицам. Проще говоря, вы звоните или идете в полицию, сообщаете, что сняли ограбление, и называете номер ролика. Правоохранители отсматривают видео и при наличии оснований обращаются в мониторинговый центр за файлом. Если же, к примеру, ревнивая супруга пытается проследить за блудливым мужем, ей придется обратиться к адвокату, который пришлет в центр запрос.

«Происшествие – событие, имеющее значение для пользователя или непосредственно затрагивающее его права и свободы или права и свободы неопределенного круга лиц», – скромно поясняет оператор приложения. Для непонятливых добавляет: «Спам – любая информация, многократно (два и более раза) направленная в АС ГЦВН в рамках запроса на формирование пользовательского видеоархива, заведомо не содержащая признаков происшествия». Даже с «трехразовым» ограничением на архивирование потенциальное количество видеомусора зашкаливает, так что оператор может забанить неразборчивого пользователя на полгода, а затем и навсегда.

По сути, приложение – это часть аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», о котором регулярно рассказывает комитет по информатизации. Сейчас система видеонаблюдения включает более 28 тысяч камер. Однако в приложении отображаются порядка 25 тысяч, остальное — так называемые интегрированные камеры: метро, Пулково, стадион, порт и прочее. Согласно поручению нового градоначальника Александра Беглова, запустят «Безопасный Санкт-Петербург» с 15 декабря.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»