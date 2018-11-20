Порошенко поблагодарил митрополита УПЦ за поддержку раскола

Президент Украины Петр Порошенко встретился с митрополитом Черкасским и Каневским Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Софронием и поблагодарил его за поддержку создания украинской автокефальной церкви. Об этом сообщается на сайте администрации президента Украины 20 ноября.

«Я хотел бы поблагодарить вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви — будущее украинской поместной автокефальной православной церкви», — сказал Порошенко во время рабочего визита в Черкасскую область.

Глава государства также выразил уверенность, что украинцы поддерживают создание поместной церкви и столетиями ждали ее появления. «1030 лет с момента крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 лет Украина ждала автокефальной церкви, потому что это один из ключевых элементов суверенного, независимого государства Украина», — рассказал Порошенко.

Ранее управделами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний предупредил, что посещение собора станет поводом для дисциплинированного взыскания. По его словам, это связано с нарушением канонических правил и решений Украинской православной церкви.

Напомним, накануне стало известно, что Константинопольский патриархат объявит дату проведения объединительного собора до конца декабря. В РПЦ мероприятие уже назвали «канонически ничтожным сборищем».