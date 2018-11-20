Польша отказалась мириться с мигрантами

Польша отказалась подписывать Всемирный пакт ООН по миграции. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении польского правительства, в документе не прописаны четкие гарантии. Из-за этого существует вероятность, что страны не смогут сами решать, кого именно они хотят принимать в качестве беженцев на своей территории.

Ранее поддерживать пакт отказались Венгрия, Чехия и Болгария, о его неприятии заявляли также в Австрии. Обеспокоенность выразил и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, соглашение может потребовать от страны принять больше мигрантов, чем планируется.

В июле Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции одобрили 193 члена всемирной организации — все, кроме США. В нем, в частности, говорится о минимизации негативных факторов миграционных процессов, защите и интеграции беженцев. Документ не является юридически обязывающим, его планируется подписать по итогам межправительственной конференции 10-11 декабря этого года в Марокко.