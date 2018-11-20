Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин в октябре на 12%

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в октябре 2018-го 36,3 тысячи машин, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 20 ноября.

Всего за 10 месяцев 2018-го предприятия собрали 307 900 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8% больше показателя за тот же период 2017-го.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.