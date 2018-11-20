Александр Беглов дал имена 2 тоннелям и 6 путепроводам в Петербурге

Топонимическая комиссия присвоила названия двум городским тоннелям и шести путепроводам, которые до 19 ноября числились безымянными. Соответствующее постановление городского правительства подписано временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым и размещено на сайте официального электронного опубликования 20 ноября.

Два безымянных тоннеля, проходящих под Пискаревским проспектом, получат названия «1-й Пискаревский» (тот, что севернее проспектов Непокоренных и Шафировского) и «2-й Пискаревский» (что южнее Непокоренных и Шафировского).

Для переездов комиссия выбирала название, ориентируясь на уже существующую инфраструктуру. Теперь на картах города появятся:

– Волхонский путепровод (переезд через Киевское и Пулковское шоссе по Волхонскому шоссе);

– Красносельский путепровод (переезд через линию Гатчинской железной дороги в створе улицы Первого Мая и Пушкинского шоссе);

– Поклонногорский путепровод (переезд через линию Выборгской железной дороги в створе улиц Вербной и Поклонногорской);

– Репинский путепровод (переезд через линию Выборгской железной дороги у западной границы поселка Репино);

– Суздальский путепровод (переезд через Выборгское шоссе в створе Суздальского шоссе и Суздальского проспекта);

– Шуваловский путепровод (переезд через линию Выборгской железной дороги по Суздальскому шоссе).