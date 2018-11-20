Петростат: Потребительские расходы петербуржцев упали впервые за 20 месяцев

С января по октябрь 2018 года жители Северной столицы потратили в магазинах 1,14 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 20 ноября.

Только в октябре расходы петербуржцев составили 120,1 млрд рублей, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отрицательная динамика потребительского рынка в последний раз наблюдалась в феврале 2017 года. Таким образом, в последние 20 месяцев потребительские расходы росли.

Снижение в основном произошло из-за экономии на продуктах. Так, на еду петербуржцы потратили в октябре 39,8 млрд рублей, что на 4,5% меньше, чем год назад. Расходы на непродовольственные товары выросли на 2,3%, до 80,3 млрд рублей.

Зато петербуржцы стали чаще есть вне дома. Оборот общественного питания по итогам 10 месяцев вырос на 6,3%, до 64,6 млрд рублей. Только в октябре рестораны, кафе и бары заработали 6,8 млрд рублей — на 4,5% больше, чем за тот же месяц годом ранее.