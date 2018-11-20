В Финляндии в пику «Чёрной пятнице» устроят «День без покупок»

Критики необузданного потребления в Финляндии организуют «День без покупок» в пятницу, 23 ноября, когда по всему миру магазины устраивают распродажи. Инициатором акции выступил Финский союз природы, пишет Yle.

Организаторы кампании призывают ничего не покупать в «Чёрную пятницу». Финский союз природы призывает потребителей пересмотреть свои покупательские привычки, подходить к приобретению товаров и услуг рационально и стремиться к экономии.

А 27 ноября в Финляндии проведут «Вторник действий», главной идеей которого является помощь нуждающимся.