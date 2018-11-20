Книга Маши Гессен "не прошла цензуру" Пулковской таможни

Адвокат Сергей Голубок заподозрил Пулковский таможенный пост в "цензуре". Юрист рассказал "Фонтанке", что несколько дней не может получить почтовое отправление из США – книгу журналистки Маши Гессен "Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia" ("Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию". – Прим. ред.), которую он купил в американском онлайн-магазине Amazon.

"В России книга не продаётся. Когда она пришла в Россию больше недели назад, мне сказали в почтовой компании, что таможне нужна от меня бумага с моей гарантией, что книга не содержит призывов к экстремизму и терроризму. Я написал им, что информация, содержащаяся в книге, не может причинить вреда интересам стран-участниц ЕврАзЭС, их безопасности, здоровью и нравственности граждан. Вчера на таможне уточнили, не содержит ли книга "признаков пропаганды определённых взглядов, идеологии". В ответ я им напомнил официальным письменным заявлением, что книги для того и пишутся, чтобы доводить до неопределённого круга лиц "определённые взгляды", а подобные запросы от государственных структур не что иное, как цензура. После этого сотрудники таможни попросили меня документально подтвердить право на "реализацию данного товара на территории Российской Федерации". Я убеждён, что это самая настоящая цензура. Не удивлюсь, если книга просто уедет обратно в магазин", – сказал Сергей Голубок.

Получить комментарий от пресс-службы Пулковской таможни Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) "Фонтанке" сегодня не удалось. Нам пообещали сообщить в среду, 21 ноября, "зарегистрировано ли" наше обращение за комментарием.

Автор книги, журналист американского еженедельника The New Yorker Маша Гессен в комментарии "Фонтанке" согласилась с оценкой покупателя из Петербурга.

"Это и цензура, и глупость. Книги нет на русском языке. Просто нет такого смелого издателя. Из моих 10 книг только одна переведена на русский – единственная, в которой нет никакой политики. Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху", – отметила госпожа Гессен.

Про аналогичные проблемы с доставкой книги в другие страны Маше Гессен неизвестно.

Книга "Future is History" была издана в США в 2017 году. Она не входит в список Минюста РФ с запрещёнными к распространению в России материалами. В 2017 году книга стала победителем главной американской книжной премии – Национальной книжной премии (National Book Awards), которая ежегодно вручается с 1936 года. Кроме того, книга была в шорт-листе National Book Critics Circle Award, получила премию имени Хелен Бернстайн (премию присуждает лучшей журналистской книге года Нью-Йоркская библиотека. – Прим. ред.) и бронзовую медаль имени Эрона Росса (присуждает "Совет по международным отношениям", частная американская организация. – Прим. ред.). В декабре книга получит ещё одну премию в Европе, но Маша Гессен не стала раскрывать детали этого события.