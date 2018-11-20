Население РФ с начала года сократилось на 83,5 тыс. человек

Население России за январь – сентябрь 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек и на 1 октября составляло 146,8 млн человек, сообщил Росстат 20 ноября в оперативном отчёте.

Число родившихся в РФ в январе – сентябре 2018 года снизилось до 1 млн 210 тыс. человек с 1 млн 271,6 тыс. человек за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в январе – сентябре текущего года выросло до 1 млн 383,4 тыс. человек с 1 млн 377,8 тыс. человек в январе – сентябре 2017 года.

Таким образом, за январь – сентябрь 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 173,4 тыс. человек (против 106,2 тыс. человек в январе – сентябре 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 51,8% компенсировал численные потери населения. За январь – сентябрь 2018 года он составил 89,9 тыс. человек против 156,2 тыс. человек в январе – сентябре 2017 года.