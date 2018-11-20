Оранжево-синий Ми-26 пролетит над кронштадтскими крышами ещё раз. Но уже с Су-27 на подвесе

Военный вертолёт Ми-26, переполошивший жителей Кронштадта днём 20 ноября, производил разведку местности и условий, чтобы в ближайшее время перенести на подвеске истребитель Су-27 в парк «Патриот». Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Как пояснили в ЗВО, уникальную операцию проведут лётчики авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Санкт-Петербурге.

– Вылетев с аэродрома Левашово, экипаж вертолёта Ми-26 возьмёт на внешнюю подвеску пятнадцатитонный многоцелевой всепогодный истребитель Су-27, который стоит на аэродроме Пушкин, и доставит самолёт в Кронштадт в военно-исторический парк Западного военного округа. Экипаж преодолеет около 60 км по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности, – поделились планами в ЗВО.

Максимальная грузоподъемность Ми-26 – 20 тонн. Бортовые видеокамеры позволяют экипажу контролировать состояние перевозимого груза. Таким образом, со дня на день жители Кронштадта увидят в окне не только военный вертолёт, но и военный истребитель, зависший над их крышами.

Напомним, многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 «поисково-спасательной окраски» не на шутку удивил кронштадтцев, а кое-кого даже разбудил.

В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании пяти парков «Патриот» на манер подмосковного. Один из объектов разместится в Кронштадте. Минобороны передает комплекс зданий адмиралтейства, Голландскую кухню, Южную оградительную стенку Усть-Рогатки, казарму Первого учебного морского экипажа и «Беседку Попова» на Коммунистической улице, форты Кроншлот, Александр I, а также комплекс фортификационных сооружений на Южной кронштадтской дороге: 1-ю, 2-ю, Южную мортирные батареи и пушечную «Демидов». Юридические лица, согласно постановлению, должны быть зарегистрированы в течение двух месяцев, до 5 декабря. Особенность кронштадтского парка в том, что он, в отличие от своих четырёх собратьев, будет автономным, а не бюджетным.