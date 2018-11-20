Прокуратура нашла нарушений на 16 дел после проверки на взорвавшемся под Петербургом пиротехническом заводе

Нарушения пожарной безопасности, миграционного и трудового законодательства нашла областная прокуратура после проверки на заводе «Авангард» под Петербургом, где из-за взрыва погибли пять человек. В дополнение к уголовному преследованию возбуждено 16 административных дел.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области 20 ноября, спустя месяц после взрыва стало ясно, что на заводе пиротехники отсутствовала система пожарной сигнализации и оповещения. Персонал не использовал средств индивидуальной защиты, в договорах не были описаны условия труда, вводный инструктаж не проводился. Трое из погибших находились на территории России нелегально, разрешения на работу у них не было. В отношении директора и юрлица возбуждено 16 административных дел. Владелец завода Георгий Михно также получил представление. Устранить нарушения в ближайшее время он не сможет – бизнесмен находится под домашним арестом как фигурант уголовного дела. Обвинения также предъявлены главному инженеру «Авангарда» Станиславу Черникову.

Взрыв 19 октября на заводе в Малых Колпанах унес жизни пятерых человек, еще шесть были доставлены в больницы. Взрывной волной накрыло 92 здания и несколько автомобилей. Общая сумма компенсаций достигла почти полутора миллионов рублей.