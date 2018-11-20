Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» вошел в тройку лидеров

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Компания USABILITYLAB объявила новый юзабилити-рейтинг интернет-банков России для физических лиц. По итогам проведенного экспертами компании исследования Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» занял третье место среди аналогичных банковских продуктов.

Рейтинг основан на результатах ежегодного сравнения удобства и функциональности интернет-банков. Удобство оценивалось при помощи юзабилити-тестирования, а функциональность — при помощи массовых опросов и оценки по чек-листу.

«С каждым годом требования к качеству клиентских сценариев в цифровой среде повышается, – говорит вице-президент-директор диджитал-департамента Банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков. – Каждая дополнительная форма или непонятный вопрос в интернет-банке может оказаться препятствием на пути клиента к совершению целевого действия, например, заказа карты или оформления кредита и депозита. Именно поэтому все банки много работают над упрощением и ускорением сценариев. Безусловно, мы уделяем данной теме много внимания. И мы очень рады, что компания UsabilityLab отметила третьим местом наши успехи в развитии интернет-банка в своем ежегодном рейтинге».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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