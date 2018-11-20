Лопнувшая в Автово труба заставит померзнуть жителей почти сотни домов

В зоне аварии в Кировском районе Петербурга оказалось 99 зданий. Отопление в них подается на пониженных параметрах.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром 400 мм возле 16 дома по Краснопутиловской улице. Гейзер был локализован за 20 минут. В зоне вытекания оказались два автомобиля и 99 зданий. Жителям этих домов придется утеплиться до шести утра 21 ноября, на время работ отопление будет поступать при пониженных параметрах.

Фонтан кипятка из дефектной трубы доставал до уровня третьего этажа.