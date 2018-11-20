Лопнувшая в Автово труба заставит померзнуть жителей почти сотни домов
В зоне аварии в Кировском районе Петербурга оказалось 99 зданий. Отопление в них подается на пониженных параметрах.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром 400 мм возле 16 дома по Краснопутиловской улице. Гейзер был локализован за 20 минут. В зоне вытекания оказались два автомобиля и 99 зданий. Жителям этих домов придется утеплиться до шести утра 21 ноября, на время работ отопление будет поступать при пониженных параметрах.
Фонтан кипятка из дефектной трубы доставал до уровня третьего этажа.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга