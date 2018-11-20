Подозреваемый в отмывании миллионов россиянин подал иск против полиции Финляндии

Российский бизнесмен Павел Мельников, чья компания Airiston Helmi в Финляндии подозревается в отмывании миллионов евро, подал иск в суд из-за использования полицией силовых методов при обысках. Об этом сообщил на сайте своей юридической конторы адвокат Мельникова Кари Уоти.

Уоти настаивает, что представители власти превысили свои полномочия. В доказательство защитник опубликовал фотографию вооружённых полицейских в доме, где проводились обыски. По словам Уоти, масштаб и уровень операции привлекли слишком много общественного внимания к персоне Мельникова. Адвокат уверен, что закрытие воздушного пространства в Архипелаговом море и привлечение спецотрядов полицейских не соизмеримы с заявлением Центрального бюро расследований KRP, что оно расследует чисто экономическое преступление.

KRP решительно отрицает, что в расследовании есть какие-либо другие элементы. С другой стороны, ведомство сообщало, что в расследование вовлечены Погранохрана и Силы обороны.

На прошлой неделе уездный суд Варсинайс-Суоми отказал Мельникову, который требовал вернуть ему конфискованные в связи с расследованием 3,5 млн евро наличными. Предприниматель опровергает преступное происхождение денег. Полиция так и не смогла задержать бизнесмена, он находится за пределами страны и действует через адвоката. Под стражей до сих пор находятся гражданин России и гражданин Эстонии, работавшие в компании Airiston Helmi.