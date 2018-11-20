Подозреваемый в отмывании миллионов россиянин подал иск против полиции Финляндии
Российский бизнесмен Павел Мельников, чья компания Airiston Helmi в Финляндии подозревается в отмывании миллионов евро, подал иск в суд из-за использования полицией силовых методов при обысках. Об этом сообщил на сайте своей юридической конторы адвокат Мельникова Кари Уоти.
Уоти настаивает, что представители власти превысили свои полномочия. В доказательство защитник опубликовал фотографию вооружённых полицейских в доме, где проводились обыски. По словам Уоти, масштаб и уровень операции привлекли слишком много общественного внимания к персоне Мельникова. Адвокат уверен, что закрытие воздушного пространства в Архипелаговом море и привлечение спецотрядов полицейских не соизмеримы с заявлением Центрального бюро расследований KRP, что оно расследует чисто экономическое преступление.
KRP решительно отрицает, что в расследовании есть какие-либо другие элементы. С другой стороны, ведомство сообщало, что в расследование вовлечены Погранохрана и Силы обороны.
На прошлой неделе уездный суд Варсинайс-Суоми отказал Мельникову, который требовал вернуть ему конфискованные в связи с расследованием 3,5 млн евро наличными. Предприниматель опровергает преступное происхождение денег. Полиция так и не смогла задержать бизнесмена, он находится за пределами страны и действует через адвоката. Под стражей до сих пор находятся гражданин России и гражданин Эстонии, работавшие в компании Airiston Helmi.
Справка:
Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников - основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг», гендиректором – Елена Романова. Airiston Helmi, по данным финских СМИ, с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной. Во время спецоперации 22-23 сентября, в которой приняли участие 400 финских силовиков, были изъяты носители с терабайтами информации, 3 млн евро наличными и ещё некоторое количество иностранной валюты, задержаны двое подозреваемых, 26 сентября они были арестованы. По некоторым данным, один из них — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй — 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. В Финляндии активно обсуждалась версия о том, что земли россияне скупали в стратегических целях.
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