Разбившиеся гости свадьбы с террасы ресторана Zeppelin превратились в уголовное дело о небезопасных услугах

Следственный комитет после проведения проверки возбудил дело по факту падения гостей свадьбы с открытой веранды ресторана Zeppelin на Фонтанке в Петербурге. Статья – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

«Из материалов уголовного дела следует, что 20 октября 2018 года на территории Адмиралтейского района, в ходе проведения массового мероприятия, произошло разрушение конструкции ограждения крыши ресторана, расположенного в одной из гостиниц, повлекшее падение двух мужчин, в результате чего наступила их смерть на месте происшествия», – рассказали в ведомстве 20 ноября.

Виновным, если их вина будет доказана, грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на десять. Ранее «Фонтанка» побывала на месте трагедии, пообщалась с очевидцами и выяснила, что перед смертью гости устроили драку.