В центральном ЗАГСе Афганистана произошел теракт. Число погибших выросло до 40

В кабульском дворце бракосочетаний во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда произошел взрыв. Об этом 20 ноября сообщает информационный сервис TOLOnews со ссылкой на минздрав страны.

По последним данным, число погибших достигло 40 человек. Сначала власти сообщили о 15 получивших ранения, однако сейчас их насчитывается около 80. Всех пострадавших доставили в госпиталь Кабула.

Никто пока не взял ответственность за теракт.

#KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6

