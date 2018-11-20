УПЦ МП рассказала о провокациях из-за "объединительного собора"

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата пожаловались на принуждение к участию в так называемом объединительном соборе церквей.

«Со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской православной церкви. Свидетельством этого является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ», – заявил 20 ноября в своем обращении на сайте УПЦ председатель юридического отдела Александр Бахов.

По его словам, провокации против епископов УПЦ МП начались с 13 ноября после завершения собора епископов. В частности, была опубликована дискредитирующая информация о священнослужителях. Кроме того, их теперь вызывают на беседы в Службу безопасности Украины. Бахов уверен, что это делается для принуждения священников участвовать в объединительном соборе.

При этом ранее управделами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний предупредил, что посещение собора станет поводом для дисциплинированного взыскания. По его словам, это связано с нарушением канонических правил и решений Украинской православной церкви.

Напомним, что Константинопольский патриархат пообещал объявить дату проведения объединительного собора до конца декабря. В РПЦ мероприятие уже назвали «канонически ничтожным сборищем».

Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.