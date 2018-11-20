Смольный пресек незаконное строительство гаражей в центре Петербурга. Места в них уже начали продавать на Avito

Комитет по контролю за имуществом Петербурга ликвидировал незаконную стройку гаражей на 10-й Советской улице.

Как сообщили 20 ноября в ведомстве, участок площадью 1,1 тыс. кв. м город сдал ООО «Стройлюкс». Ордер, выданный компании Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ), разрешал ей использовать территорию для размещения объектов благоустройства (асфальтового и газонного покрытия). Вместо этого чиновники обнаружили на месте забор, а за ним песчаную подушку и арматуру для заливки бетонного основания.

По мнению ККИ, им удалось пресечь незаконную стройку гаражей. Так, на сервисе объявлений «Авито» двумя месяцами ранее чиновники обнаружили предложение о продаже гаражных павильонов на 10-й Советской, размещенное от имени неназванного агентства. За одно строение площадью 21 кв. м его предприниматели рассчитывали выручить 750 тысяч рублей. В настоящее время объявление удалено.