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Происшествия
20.11.2018 17:18
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Лопнувшая в Автово труба подтопила улицу Зайцева, гейзер бил на высоту нескольких этажей

 

Гейзер из лопнувшей трубы образовался в Кировском районе Петербурга днем 20 ноября. Пар окутал улицу Зайцева.

Видео с места прорыва в соцсетях опубликовали очевидцы. По словам читателей «Фонтанки», труба лопнула возле 13 дома по улице Зайцева. Фонтан кипятка доставал до уровня третьего этажа и помыл припаркованные автомобили. Судя по последним фото, в настоящее время прорыв локализован. «Фонтанка» запросила комментарий у теплоэнергетиков.

прорыв на Зайцева

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