Лопнувшая в Автово труба подтопила улицу Зайцева, гейзер бил на высоту нескольких этажей

Гейзер из лопнувшей трубы образовался в Кировском районе Петербурга днем 20 ноября. Пар окутал улицу Зайцева.

Видео с места прорыва в соцсетях опубликовали очевидцы. По словам читателей «Фонтанки», труба лопнула возле 13 дома по улице Зайцева. Фонтан кипятка доставал до уровня третьего этажа и помыл припаркованные автомобили. Судя по последним фото, в настоящее время прорыв локализован. «Фонтанка» запросила комментарий у теплоэнергетиков.