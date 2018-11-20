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Общество
20.11.2018 17:06
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Путин: В 2018 году на серийное производство военной техники выделено 1,5 трлн рублей

В 2018 году на серийное производство военной техники было выделено 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая 20 ноября очередное совещание по развитию Вооруженных сил. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

"На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти 1,5 трлн рублей", – сообщил глава государства.

Ключевые ориентиры при реализации гособоронзаказа обозначены в новой Государственной программе вооружений, напомнил Путин. В соответствии с этим документом к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%. По его словам, такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ. В первую очередь Путин подчеркнул, что имеет в виду сохранение стратегического паритета и надежную защиту России от внешних угроз.

По данным Путина, на середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около 2 тыс. основных образцов вооружений и военной техники. "Среди них 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин", – перечислил президент.

При этом он особо отметил, что по большинству тактико-технических характеристик российские вооружения последних поколений превосходят зарубежные аналоги, а гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, а также ряд комплексов Сухопутных войск и других систем "просто не имеют аналогов в мире". "Этот серьезный задел нужно последовательно наращивать, как за счет поддержки новейших разработок оборонных НИИ и КБ, так и более оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники", – подчеркнул Путин.

Президент также призвал разобраться с несвоевременным исполнением гособоронзаказа рядом предприятий.

"Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа, – сказал глава государства, открывая очередное совещание в рамках встреч по развитию Вооруженных сил. – Прежде всего имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК". Президент призвал посмотреть, "где здесь причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственного процесса".

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