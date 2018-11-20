Реновация на распутье. В расселение петербургских хрущевок вмешались закон и антимонопольщики

Один в поле не «Воин-В». Смольный хочет достроить дома в Ульянке, но не исключено, что закон заставит поменять инвестора.

Светлана Холявчук/Интерпресс

В Смольном не знают, как оставить застройщика «Воин-В» в программе расселения хрущевок. Дома на проблемных участках в Ульянке достроят, но кто именно – вопрос открытый. Между тем к продлению договора города со вторым инвестором – «СПб Реновацией» претензии появились у ФАС, оспорившей решение в суде. Итоги десяти лет программы успехами не блистают: проблемы остались все те же, выполнено 3,5%.

Программой расселения хрущевок в Петербурге, наделавшей столько шума, занимаются две компании – «СПб Реновация» и «Воин-В». Сегодня инвесторами ведется строительство 24 многоквартирных домов на 7 территориях (в Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Невском, Фрунзенском районах Санкт Петербурга): 22 дома строит «СПб Реновация», ещё 2 дома – «Воин-В».

Срок действия заключенных с городом договоров подходил к концу, и оба застройщика были вынуждены добиваться их продления в суде. Первый инвестор смог доказать свою правоту во второй инстанции. Договор с «Воином-В» истек еще в феврале 2018 года, с тех пор компания пока безуспешно пытается продлить его через суд.

В городском правительстве четкого понимания, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, судя по всему, пока нет. Такое предположение можно сделать из ответов чиновников.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский поинтересовался у Смольного, какие действия предпринимает комитет имущественных отношений в связи с окончанием срока договора в отношении двух участков «Воина-В» – на ул. Лени Голикова и на пр. Стачек. В ответе от 31 октября за подписью вице-губернатора Сергея Мовчана (есть в распоряжении редакции) говорится, что расторжение договоров и возврат в госсобственность этих территорий, где строительство еще не завершено, «будет осуществляться в судебном порядке».

Однако позже, 9 ноября, на совещании по ситуации в Ульянке профильные комитеты Смольного дружно согласились с необходимостью «завершения строительства жилых домов на уч. 145 и уч. 249.1». Это следует из ответа замглавы комитета по строительству Евгения Барановского на запрос директора «Воина-В» Олега Глущенко (есть в распоряжении редакции).

Условия договора о РЗТ предусматривают обязанность инвестора в случае прекращения договора вернуть из собственности застройщика в городскую собственность земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, по которым строительные работы не были завершены в срок, прокомментировали «Фонтанке» в КИО.

«В случае неисполнения инвестором данной обязанности предусмотрено изъятие участков у застройщика в судебном порядке. Вместе с тем, учитывая высокую социальную значимость проекта, в том числе в целях защиты интересов дольщиков, правительством сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы не изымать указанные участки у «Воина-В» и предоставить возможность компании завершить строительство на основании имеющихся у последней необходимых разрешительных документов», – пояснили в пресс-службе комитета.

Напомним, еще в сентябре застройщик проиграл в Арбитражном суде кассационную инстанцию по иску к комитету имущественных отношений. Причем мировое соглашение о продлении инвестдоговора стороны подписали, однако суд отказался его утвердить, и решение уже вступило в силу.

«Воин-В» подал в арбитраж жалобу на определение третьей инстанции – отказ принять к рассмотрению мировое соглашение. Ее рассмотрение назначено на 28 ноября. Кроме того, компания пожаловалась в Верховный суд.

Глущенко рассказал «Фонтанке», что в жалобе есть ссылка на аналогичную ситуацию с другим инвестором программы РЗТ, «СПб Реновацией». В ее случае арбитраж в августе принял противоположное решение и утвердил мировое соглашение с городом, дав «добро» на продление договора на 10 лет.

Надежды, что Верховный суд примет во внимание кейс «СПб Реновации», могут и не оправдаться. В ноябре Федеральная антимонопольная служба направила кассационную жалобу на решение арбитража продлить программу расселения хрущевок, рассмотрение назначили на 13 декабря.

В сентябре, еще до того как «СПб Реновация» выиграла суд, к главе ФАС Игорю Артемьеву обратился Борис Вишневский (документ есть в распоряжении редакции). Парламентарий довел до сведения ведомства, что десятилетние итоги программы РЗТ незначительны, а сроки исполнения обязательств инвестора являются существенным условием договора. На этом основании депутат делает вывод, что антимонопольное законодательство требует в данном случае провести новый аукцион, то есть выбрать на конкурсной основе новых инвесторов.

В ФАС «Фонтанке» пояснили, что решение Арбитража в пользу «СПб Реновации» является обязательным для исполнения всеми органами госвласти. Однако продление договора без проведения процедуры торгов препятствуют деятельности ведомства и нарушает его право на обеспечение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Отказ суда утвердить мировое соглашение с «Воином-В» не стал сюрпризом для городских властей, рассказал знакомый с ситуацией источник. Он пояснил, что действующим законодательством не предусмотрено продление таких договоров. В Смольном «Фонтанке» не под запись рассказали, что считают позиции «СПб Реновации» все еще шаткими, а шансы «Воина-В» добиться продления инвестдоговора в ВС – крайне низкими. Однако о завершении строительства в Ульянке городские власти говорят как о решенном вопросе.

Против реновации на проспекте Стачек и улице Лени Голикова который год активно борются местные жители, считая РЗТ обычной уплотнительной застройкой.

«Проблема в том, что на этих участках строятся дома и там уже есть договоры долевого участия. А по 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве») эта земля находится теперь в залоге у дольщиков», – пояснил гендиректор компании Олег Глущенко. По его словам, в настоящее время в двух строящихся домах квартиры по ДДУ приобрели 200 человек.

«Вопрос проблемный, мы же понимаем, что там дольщики, поэтому требуется трудоемкая и консолидированная работа правительства, чтобы нивелировать эти последствия. А кто будет достраивать – вопрос очень хороший», – говорит источник в Смольном. Он предположил, что в качестве преемников «Воина-В» в случае неудачи в Верховном суде завершать возведение домов предстоит либо одной из структур комстроя, либо новому инвестору, которого привлечет комитет по инвестициям.

В «СПб Реновации» сообщили, что за восемь лет действия инвестдоговора компания расселила 76,9 тыс. кв. м и построила в рамках программы 450 тыс. кв. м. Еще 540 тысяч квадратов жилья в настоящее время находятся на стадии строительства. Из всего построенного городу, по данным комитета по строительству, компания передала только 113 квартир, не считая тех, которые достались собственникам расселяемого жилья.

Представитель компании «Воин-В» сообщил: построено три дома на 350 квартир, 100 из них переданы городу. Еще столько же инвестор планирует передать Петербургу весной 2019 года. В комстрое сказали, что по состоянию на ноябрь этого года инвестор передал в собственность города 43 квартиры и уточнили – еще 55 квартир получили владельцы жилья в предназначенных на снос хрущевках.

Всего же Петербург должен получить от двух застройщиков порядка 1,6 млн квадратов жилья.

Между тем страсти вокруг реновации бушуют до сих пор. Некоторые петербуржцы, жизнь которых изменила реновация, продолжают сопротивляться строительству нового жилья у себя под боком.

В начале ноября группе горожан удалось через суд оспорить проект планировки квартала, расположенного в границах Лиговского проспекта, Расстанной, Прилукской и Тамбовской улиц. Дом Олеси Гринберг по адресу: Лиговский пр., д. 212, корп. Г, расположен в непосредственной близости от стройки в квартале «Новый Лиговский». Хозяйка квартиры рассказала, что первыми трещинами окрестные дома обзавелись, еще когда «СПб Реновация» только начала строительство и проводила буровые работы. «В результате аварийным стал вход в наше здание, поставили подпорки. В августе ООО «СПб Реновация» начало проводить земляные работы в полуметре от нашего дома! В результате под моими окнами пошли трещины, из стен посыпались кирпичи», – сообщила Гринберг.

В свою очередь, застройщик уверен, что строительство «Нового Лиговского» активистам оспорить не удастся.

Борцы с реновацией в Ульянке не могут похвастаться успехами. В прошлом году им удалось заморозить стройку, которую инвестор ведет вплотную к парку «Александрино» и заодно – к существующим домам. Но уже в начале 2018 года Городской суд признал ее законной. Теперь активисты пытаются оспорить объем потраченных «Воином-В» на адвокатов средств. Решение, будут ли защитники Ульянки платить 40 тысяч рублей, примет Конституционный суд.

Отметим, что в Петербурге по сравнению с Москвой реализуется более мягкий сценарий реновации – обитателей предназначенных под снос домов не могут выселить за пределы родного квартала, а инвесторам приходится самостоятельно решать проблему «последнего жильца», добиваясь стопроцентного согласия собственников на переезд. Эти нюансы, а также судебные баталии в том числе, и сказывались на темпах реализации программы. Новый закон о расселении хрущевок в регионах, который больше похож на столичный вариант, в сентябре внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Сергей Миронов и Елена Хованская.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»