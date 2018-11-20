В работе Instagram и Facebook наблюдаются сбои. В России жалуются только москвичи и петербуржцы

Пользователи одних из самых популярных социальных сетей жалуются на ошибки в работе сервисов. Сбои в Instagram и Facebook начались около 16 часов по московскому времени, сообщает 20 ноября сервис Downdetector.

Работа детища Марка Цукерберга в первую очередь нарушена в США, Европе, Бразилии и Индонезии. В России проблемы у пользователей возникли только в Москве. Около 45% пользователей заявили о некорректном функционировании сайта, почти 30% не могут войти в аккаунты.

Instagram с ошибками работает на востоке США, западе Европы, Бразилии, Китае и Сингапуре. В России приложение показывает сбои в Москве, Санкт-Петербурге и других городах европейской части страны. Около 50% пользователей не могут загрузить свою новостную ленту, 30% не могут войти в аккаунты, а еще 20% не имеют доступа к социальной сети через сайт.