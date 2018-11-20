Смольный освободил два памятника культуры от незаконных офиса и склада

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил два дома, являющихся объектами культурного наследия, от незаконных арендаторов, сообщили в ведомстве 20 ноября.

Так, нежилые помещения в доме А. С. Хренова на Таврической улице, 3, площадью 275 кв. м использовались как склад неустановленными предпринимателями. С предыдущим арендатором – благотворительной организацией «Академия странствий» – договор был расторгнут еще в 2012 году.

В доходном доме Обольяниновых на Таврической улице, 37, был обнаружен незаконный офис. Установить его владельцев комитету тоже не удалось. Прежнего пользователя — ООО «Монолит» – Смольный выселил в 2013 году.