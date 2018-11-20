Цифровые технологии для полного погружения: арт-шоу в ТРК «Питер Радуга»

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники посетителей ТРК «Питер Радуга» ожидает качественно новый уровень впечатлений – высокотехнологичное театрализованное светомузыкальное шоу (0+).

С 21 декабря по 6 января Администрация ТРК «Питер Радуга» приглашает всех желающих насладиться феерией света, музыки и цифровых технологий. Гости комплекса в полной мере смогут насладиться световыми инсталляциями и 3D анимационными проекциями, уникальным аудиовизуальным рядом, ощутят полное погружение в чудесный мир инноваций.

Особенное, ни с чем несравнимое настроение создадут масштабные иллюминирующие декорации, которые буквально «оживают» в светомузыкальном шоу, аналогов которому еще не было реализовано ни в одном торговом комплексе в России.

И даже воздух в ТРК в этом году будет особенным. Чарующий аромат новогодней елки и спелых, сочных мандаринов наполнит комплекс неповторимой атмосферой в ожидании чудес.

Светомузыкальное шоу будет проходить на всей территории ТРК, с 21 декабря по 6 января. Сбор гостей начинается с 21 часа. Наполни сердце чудесами вместе с ТРК «Питер Радуга».

Все подробности на сайте ТРК «Питер Радуга». Следите за новостями в социальных сетях организатора.