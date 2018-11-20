Балтинвестбанк сообщил об аннулировании лицензии на управление ценными бумагами

Петербургское ПАО «Балтинвестбанк» сообщило об аннулировании лицензии профессионального участника рынка на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Как говорится в сообщении кредитного учреждения в ленте раскрытия информации, лицензия, датированная 2000 годом, была выдана Банком России и не имела ограничения срока действия. Обстоятельства прекращения её действия не раскрываются.

Как писала «Фонтанка», банк за последние годы пережил цепочку испытаний. В октябре 2015 года он приостановил некоторые выплаты в связи с отсутствием денег на корреспондентском счете. В банк пришли сотрудники Центробанка и Агентства по страхованию вкладов. Они полностью остановили платежи юрлиц в счет уплаты налогов и других обязательных платежей. Затем банк начал проходить процедуру санации под контролем ПАО «Абсолют банк». Проведение всех операций было возобновлено в декабре 2015 года после начала процедуры финансового оздоровления. В последний год Балтинвестбанк активизировал работу по работе с просроченной задолженностью и активами.