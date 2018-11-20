Росстат: Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4%

На 1,4% в годовом выражении выросли реальные доходы россиян в октябре 2018 года. Этому предшествовало снижение на 2,5% в сентябре и на 0,9% в августе, сообщает 20 ноября Росстат.

Если говорить о номинальном выражении, то октябрьский показатель доходов населения в октябре составил 33 297 рублей. Это на 5,4% выше к октябрю 2017-го. И на 5,1% – к сентябрю 2018-го.

Описывая реальные доходы, Росстат использует два показателя – с исключением и без исключения единовременной выплаты в 5 000 рублей в январе 2017 года. Реальные доходы за январь – октябрь 2018 года с учетом этой выплаты выросли на 1,0% к аналогичному периоду 2017 года. Если выплату не учитывать, то доходы выросли за десять месяцев на 1,6%.

Рост средней зарплаты в октябре 2018-го (42 000 рублей) составил 8,1% в номинальном и 4,4% в реальном выражении к октябрю 2017 года. За десять месяцев зарплаты выросли на 10,4% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,6% в реальном.

Напомним, 24 октября в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал беспрецедентным рост заработной платы в России. По его словам, рост доходов произошел как в реальном, так в номинальном выражении.