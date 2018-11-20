«Аэрофлот» лишил журналиста Алешковского платинового статуса в бонусной программе из-за хамства. Извинения до главы авиакомпании не дошли

Ответом за хамство в соцсетях назвал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев лишение привилегий за накопленные мили директора издания «Такие дела» Митю Алешковского. Негативный комментарий в адрес директора авиакомпании спровоцировал запрет сотрудникам в офисах пользоваться смартфонами. Извинения журналист принес в Instagram.

Как сообщает 20 ноября телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс», Савельев не против конструктивной критики в адрес компании, но хамство терпеть не намерен.

«Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать. У нас был такой прецедент, матерщинник проиграл все суды, и мы его наказали. Мы не против критики, но надо вести себя корректно», – цитирует издание главу авиакомпании.

Он также отметил, что про извинения от Алешковского не слышал.

Сам журналист отправил сообщение Савельеву в Instagram 19 ноября, скриншот он разместил в Twitter. Алешковский попросил восстановить статус его карты и карты супруги и предложил решить вопрос мирно.

«Простите, что обидел вас лично», – добавил журналист.

Поводом же для обмена упреками стал запрет для сотрудников «Аэрофлота» пользоваться смартфонами в офисах компании. Алешковский опубликовал документ 16 ноября, фото он сопроводил комментарием «Савельев окончательно головой поехал». Позже в компании подтвердили сам факт наличия запрета. Алешковского лишили платинового статуса и всех накопленных миль. Ситуацию, написал журналист, изучают юристы. Тем временем авиакомпания UTair после огласки конфликта подарила ему золотую карту.