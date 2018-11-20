ВВП России за девять месяцев вырос на 1,5%

ВВП России за январь – сентябрь 2018 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в оперативном докладе российского ведомства, обнародованном 20 ноября.

Для сравнения, за девять месяцев 2017 года рост ВВП составлял 1,8%.

Ранее Росстат опубликовал данные по третьему кварталу 2018 года, согласно которым ВВП России за квартал увеличился на 1,3% в годовом выражении. Во втором квартале рост ВВП, по данным Росстата, составлял 1,9%, а по итогам первого полугодия текущего года – 1,7%.