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Финляндия
20.11.2018 16:33
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«Росгранстрой» заявил о возможности обустройства пункта пропуска для яхт в Выборге к весне 2019 года

Создана рабочая группа, которая займётся проработкой вопроса о возможности обустройства морского пункта пропуска для яхт и маломерных судов в Выборге. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

«В целях разрешения проблемной ситуации ведется комплексная работа по определению путей решения вопроса оборудования причалов в морском порту к началу навигации 2019 года», – заявили в ведомстве.

Напомним, морской пункт пропуска в Выборге не работает с июня 2018 года. Причиной закрытия называется несоответствие причальной инфраструктуры нормам безопасности. Подробно об этом «Фонтанка» писала ранее.

Представители яхтенной сферы пока смотрят на развитие ситуации скептически и готовятся писать новые письма в Минтранс. В начале ноября в администрацию Выборга поступило обращение от Федерации парусного спорта, однако общий язык госслужбам найти пока не удаётся, рассказал «Фонтанке» источник, близко знакомый с ситуацией в Выборге. В кругах яхтсменов есть надежда на то, что сдвинуть вопрос с мёртвой точки поможет обращение иностранных коллег в российский Минтранс.

По словам члена президиума Санкт-Петербургского парусного союза и представителя восьми яхтенных организаций Владимира Иванкива, проблема поднята на международный уровень и обсуждалась на ежегодной конференции стран Балтии в области яхтенного туризма в октябре.

«По недавнему общению с представителями Baltic Sea Cruising Network [Ассоциация круизного туризма Балтики] я знаю, что такие письма [обращения в Минтранс] готовятся, – говорит Иванкив. – Вопрос на международном уровне давно понятен – наш парусный туризм зависит от Выборга. Есть риск, что и будущий сезон будет сорван».

По данным источника «Фонтанки», в открытии порта пропуска особую заинтересованность проявляют яхтенные организации из финского региона Кюменлааксо (порт Котка), города Турку, а также из Швеции.


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