Участник нападения на Буденновск в 1995 году задержан в Москве

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в российской столице Хазваха Черхигова, который подозревается в том, что в составе банды Шамиля Басаева принимал участие в одном из самых крупных терактов за всю историю постсоветского времени.

Об этом 20 ноября сообщает «Интерфакс».

Задержание 40-летнего Черхигова состоялось 19 ноября, однако об этом стало известно только сейчас. Источник в ФСБ утверждает, что у следствия имеются свидетельские показания об участии мужчины в преступной деятельности.

Напомним, что нападение на город Буденновск в Ставропольском крае произошло в июне 1995 года. Около 160 боевиков взяли 1500 местных жителей в заложники, удерживая их в здании больницы более пяти суток. Около 130 человек преступники убили, а еще 415 – ранили. Террористы также совершили нападения на административные здания и полицию. После переговоров часть заложников удалось освободить. В 2006 году лидера нападавших Шамиля Басаева ликвидировали во время спецоперации в Ингушетии. Затем еще 18 членов банды были уничтожены. Несколько десятков участников теракта приговорены к длительным срокам заключения.