Военная база «Форт Трамп» появится в Польше

Польское министерство обороны назвало «решенным вопросом» размещение американских военных в республике.

«Форт Трамп» – это польско-американский проект. И он будет создан. Это не подлежит никакому сомнению. Именно поэтому мы говорим не о «если», а о «как», – заявил 20 ноября министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире «Польского радио».

По его словам, военной базе была посвящена его сегодняшняя встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее Блащак ездил в США, чтобы обсудить «Форт Трамп». Он также напомнил, что рабочая группа по размещению военной базы начала работу в сентябре.

В настоящий момент в Польше уже присутствуют около трех тысяч американских военных.