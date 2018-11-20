У ночного клуба «Аризона» в Петербурге убит человек. Он встречался с продавцом автомобиля

В Петербурге расследуют вооруженную драку у ночного клуба «Аризона» на Индустриальном проспекте. Один человек убит, второго госпитализировали.

Как стало известно «Фонтанке», днем 20 ноября трое мужчин договорились о встрече у «Аризоны» по поводу покупки машины. Продавец приехал один, со стороны покупателей – двое. Переговоры закончились ссорой. По предварительным данным, продавец вынул нож и нанес по удару каждому оппоненту. Один умер, второго реанимация успела доставить в больницу.

Подозреваемый не скрывался. Его задержали рядом с ночным клубом.