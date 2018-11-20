Прокуратура втайне от суда преследовала петербургских бизнесменов. Ей придется публично извиняться

После вмешательства Санкт-Петербургского горсуда прекращено уголовное преследование бизнесменов, обвинявшихся в коммерческом подкупе. С этим согласился Следственный комитет, но не прокуратура, которая в обход других инстанций лоббировала возобновление дела.

Как сообщил «Фонтанке» предприниматель Юрий Морозов, Следственный комитет известил его о праве на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием. Морозова и его партнера Оника Тамразова задержали в 2014 году по подозрению в коммерческом подкупе, Санкт-Петербургский горсуд отменил приговор первой инстанции как незаконный, так как следствие не установило лицо, которому причинен ущерб. Материалы направили на доследование, но Московский райсуд по жалобам Морозова и Тамразова признал в марте 2018 года постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным, и Следственный комитет в августе прекратил преследование.

Историю можно было забыть, но последнее слово решила оставить за собой прокуратура. Зампрокурора Московского района Евгений Ибрагимов обязал СК «копать» под бизнесменов дальше. Следствию указание вряд ли понравилось, 30 октября вынесено новое постановление об отказе в возбуждении дела, за Морозовым и Тамразовым признано право на реабилитацию, им возвращены изъятые предметы и ценности.

Последнее слово все-таки доверено прокуратуре. По нормам УПК реабилитированный имеет право на возмещение морального вреда в виде официальных извинений от имени государства, эта обязанность возложена на прокурора. С оратором у ведомства могут возникнуть сложности. Как правило, извинения приносит руководитель районного подразделения, но в Московском районе эта должность стала вакантной. Прокурора Владимира Ребо уволил генпрокурор Юрий Чайка.