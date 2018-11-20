МВД РФ обвинил Запад в дискредитации российского кандидата на пост главы Интерпола

Министерство внутренних дел считает, что выборы руководителя международной организации пытаются политизировать.

«Считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран — членов в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом», – цитирует 20 ноября официального представителя МВД Ирину Волк RT со ссылкой на ее комментарий ТАСС.

По ее словам, зарубежные СМИ приступили к кампании по дискредитации российского кандидата Александра Прокопчука. Волк уверена, что в случае избрания россиянин будет работать исключительно в интересах Интерпола.

Генерал-майор полиции и вице-президент Интерпола Прокопчук был назван одним из кандидатов в ноябре. Британское издание The Times со ссылкой на свои источники назвало его фаворитом. Однако против россиянина выступили Литва и Украина. Эти страны пообещали выйти из организации, если ее главой станет Прокопчук. Свое недовольство генерал-майором из России высказали и некоторые американские сенаторы. В Кремле восприняли эти заявления как давление.

Выборы, необходимость которых возникла после исчезновения предыдущего главы организации Мэн Хунвэя, должны пройти в Дубае. Другим кандидатом является южнокореец Ким Чен Янг.