«Это что вообще?» Военный вертолет «поисково-спасательной окраски» переполошил жителей Кронштадта

Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 стал поводом для жарких споров в социальной сети, где завсегдатаи — жители Кронштадтского района. Странный маневр машины заставил задуматься о поиске и возвращении утраченного, о сохранности ценного.

Видеоролики и фотографии с зависшим над центром города вертолетом выложены в группе «Подслушано в Кронштадте» днем 20 ноября. «Что это сейчас было? Минут 15 зависал над домами. Экскурсия такая?» – задался вопросом автор поста. Его тут же поправили, что не пятнадцать минут, а все двадцать, но действительно — зависал над адмиралтейством на неприлично низкой высоте, возбуждал своими лопастями любопытство, а затем улетел.

«Тихий час в садах, наверно, сорван», – расстроилась пользователь Маришка.

«Это тяжелый транспортник, и никто его просто так гонять не будет, – поделился знаниями Антон. – Скорее всего, его как кран будут использовать, какой-нибудь негабарит на внешней подвеске в парк «Патриот» притащит. А сейчас летал примерялся к маршруту, репетировал».

«Реконструкция планируется», – согласился с догадкой Дмитрий.

«Короче, тебя искали, походу», – решил перейти в плоскость конспирологии Павел.

Судя по снимкам, потревожил кронштадтцев транспортный Ми-26, на принадлежность к военной структуре указывает красная звезда, хотя сами борта исполнены в оранжево-синих цветах — такую окраску Минобороны с 2012 года применяет для вертолетов, работающих на Крайнем Севере. Полеты над городом на малой высоте, а из видео следует, что расстояние до земли примерно 20 метров, требуют согласования с властями.

Какая из версий жителей Кронштадта ближе к истине, «Фонтанка» спросила у пресс-службы Западного военного округа. Ответ пока не поступил в редакцию.