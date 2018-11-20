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Бизнес
20.11.2018 15:30
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Верховный суд отклонил апелляцию «Победы» по ручной клади. Гендиректор лоукостера задумался о новых, смешных правилах перевозки

«Победа» намерена подать надзорную жалобу на решение Верховного суда РФ, который отклонил иск лоукостера. Авиакомпания может уменьшить размер ручной клади до куба 10 на 10 см. 

Как сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости, не соответствие правил безопасности законодательству, по словам директора «Победы» Андрея Калмыкова, может вынудить авиакомпанию уменьшить размеры допустимой к провозу ручной клади. Апелляционная инстанция Верховного суда 20 ноября отказала перевозчику в удовлетворении жалобы. Лоукостер пытался оспорить законодательно установленное разрешение отдельно провозить портпледы, дамские сумки, портфели и покупки в зоне Duty Free. Решение удивило представителей «Победы», они намерены подать надзорную жалобу. 

«Если будет отказ по надзорной жалобе, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади, мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10 на 10 на 10 см, все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить», – цитирует Калмыкова издание. 

В настоящее время на рейсах лоукостера действует ограничение по размерам ручной клади 36х30х27 см. При этом вес может превышать законодательный минимум в 5 кг.

 

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