Учащихся и преподавателей Керченского политеха, где устроили бойню, эвакуировали по звонку о заминировании

Сигнал тревоги прервал пары в Керченском политехническом колледже, где не так давно произошло массовое убийство студентов и педагогов. Днём 20 ноября учащимся и преподавателям пришлось покинуть помещения и выйти на улицу.

Как сообщает портал kerch.fm, эвакуация последовала после звонка о бомбе. На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС.