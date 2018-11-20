Происшествия
Учащихся и преподавателей Керченского политеха, где устроили бойню, эвакуировали по звонку о заминировании
Сигнал тревоги прервал пары в Керченском политехническом колледже, где не так давно произошло массовое убийство студентов и педагогов. Днём 20 ноября учащимся и преподавателям пришлось покинуть помещения и выйти на улицу.
Как сообщает портал kerch.fm, эвакуация последовала после звонка о бомбе. На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с дробовиком и самодельными взрывными устройствами. Одно он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Стрелку назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. На фоне трагедии Росгвардия предложила не продавать огнестрельное оружие 18-летним.